Cambrils torna a recaptar diners i cabells per l’alzheimer

‘Deixa't prendre el pèl’ celebra la seva novena edició solidària

Més d’una trentena de negocis d’arreu de l’Estat han participat en la recaptació d’enguany.

Més d'una trentena de negocis d'arreu de l'Estat han participat en la recaptació d'enguany.

Redacció

L’acte benèfic Deixa’t prendre el pèl ha tornat a omplir Cambrils de cabells i barbes en la seva novena edició, celebrada aquest passat diumenge. Més de 50 professionals han ofert tallats de cabell i barba, estilització d’ungles i sessions de maquillatge a canvi de donatius per visibilitzar la malaltia i els casos de les famílies que la pateixen al territori.

Després d’una edició on es van recaptar prop de 18.000 euros, enguany l’esdeveniment ha estat marcat pel mal temps i per una assistència més baixa, tot i que més de 400 persones han accedit a les zones de donació i als serveis. «Cada tall de cabell, cada barba i cada massatge és esperança», afirmava l’organització. En total, 30 negocis de diferents zones d’Espanya han participat en la recollida de diners, que es donaran a l’Associació Familiars de l’Alzheimer Costa Daurada, encarregada d’oferir serveis de consulta i acompanyament a les famílies.

Conscienciar solidàriament

A més dels serveis de perruqueria, els assistents han pogut gaudir de diverses activitats com crossfit o passeigs en barca, també amb possibilitat d’aportar a la causa. La música en directe i les paradetes solidàries han emfatitzat la importància d’una jornada que reivindica les afectacions de la greu malaltia, animant als assistents a mantenir-se actius com una de les recomanacions principals per prevenir l’alzheimer.

En total, més de 2.000 persones han passat pel recinte del Port de Cambrils i, tot i que s’espera una recaptació menor en comparació amb l’any passat, la iniciativa solidària ha tornat a demostrar la solidaritat del municipi.

