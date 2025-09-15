Societat
Cambrils torna a recaptar diners i cabells per l’alzheimer
‘Deixa't prendre el pèl’ celebra la seva novena edició solidària
L’acte benèfic Deixa’t prendre el pèl ha tornat a omplir Cambrils de cabells i barbes en la seva novena edició, celebrada aquest passat diumenge. Més de 50 professionals han ofert tallats de cabell i barba, estilització d’ungles i sessions de maquillatge a canvi de donatius per visibilitzar la malaltia i els casos de les famílies que la pateixen al territori.
Després d’una edició on es van recaptar prop de 18.000 euros, enguany l’esdeveniment ha estat marcat pel mal temps i per una assistència més baixa, tot i que més de 400 persones han accedit a les zones de donació i als serveis. «Cada tall de cabell, cada barba i cada massatge és esperança», afirmava l’organització. En total, 30 negocis de diferents zones d’Espanya han participat en la recollida de diners, que es donaran a l’Associació Familiars de l’Alzheimer Costa Daurada, encarregada d’oferir serveis de consulta i acompanyament a les famílies.
Conscienciar solidàriament
A més dels serveis de perruqueria, els assistents han pogut gaudir de diverses activitats com crossfit o passeigs en barca, també amb possibilitat d’aportar a la causa. La música en directe i les paradetes solidàries han emfatitzat la importància d’una jornada que reivindica les afectacions de la greu malaltia, animant als assistents a mantenir-se actius com una de les recomanacions principals per prevenir l’alzheimer.
En total, més de 2.000 persones han passat pel recinte del Port de Cambrils i, tot i que s’espera una recaptació menor en comparació amb l’any passat, la iniciativa solidària ha tornat a demostrar la solidaritat del municipi.