Prades recull 700 signatures contra la retirada de l’estelada del campanar
S’han entregat a l’Arquebisbat i a l’Ajuntament i demanen que torni al campanar o es col·loqui en un punt visible
La plataforma Prades per la Independència ha dut a terme durant tot aquest estiu una campanya de signatures per denunciar la retirada de l’estelada del campanar de Santa Maria la Major de Prades. La bandera es va retirar a començament de l’estiu a requeriment de la Coordinadora de la Resistencia Cívica, encapçalada per Salvador Caamaño, davant l’Arquebisbat de Tarragona.
L’entitat ha finalitzat la campanya coincidint amb la Diada Nacional de Catalunya i, tal com havia anunciat, ha lliurat més de 700 signatures tant a l’Arquebisbat com a l’Ajuntament de Prades. Amb aquest gest vol sensibilitzar totes dues institucions i expressar el rebuig de les persones que han donat suport al manifest. El col·lectiu reclama que es reconsideri la retirada de l’estelada i que, en cas de no poder tornar-la a col·locar al campanar, es reubiqui en un altre lloc singular i visible per a totes les persones que visiten el poble. A més, subratllen la necessitat de defensar la llibertat d’expressió i la pluralitat dels símbols en un marc de convivència i respecte.
Pel que fa a l’Arquebisbat de Tarragona, la plataforma resta a l’espera de ser atesa per l’arquebisbe Joan Planelles per poder exposar-li personalment els motius de la seva acció. Durant l’estiu també es va mantenir una reunió amb part del consistori de Prades amb la voluntat de trobar una sortida a la situació.
A finals de juliol ja es va fer públic el malestar pel fet que l’estelada, que onejava al campanar des de l’any 2012, hagués estat retirada de manera «sobtada» i, segons el col·lectiu, sense justificació. El Moviment Social Prades per la Independència va remarcar que la presència de la bandera mai no havia generat conflicte entre veïns ni visitants.
El rector de la parròquia, J.S. Pellicer, va explicar a través del canal municipal eAgora que la decisió de retirar l’estelada provenia directament de l’Arquebisbat davant «reiterades denúncies» i «advertiments». El mossèn va afegir que la mesura no responia ni a criteris personals ni a criteris polítics, sinó a la voluntat de preservar la convivència i la neutralitat de la parròquia pradenca.