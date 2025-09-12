Cultura
L’Empelt torna a la Selva del Camp amb l’humor com a refugi
Les propostes familiars i humorístiques protagonitzaran la nova edició del festival el 4 d’octubre
La Selva del Camp tornarà a ser el refugi de la cultura acollint la segona edició del festival Empelt. La zona dels Ponts de la localitat rebrà de nou la proposta d’Arts en Viu que tindrà lloc a partir del pròxim dissabte 4 d’octubre a partir de les 17.00h, fins a la mitjanit. La programació, per a tots els públics, promet convertir la zona en un espai segur dins «un món cada cop més convuls».
Els tallers, espectacles familiars, monòlegs i la música seran els protagonistes en un festival que situarà de nou Els Ponts com el teló de fons d’Empelt. Un carro de contes, de la companyia tarragonina Arkàdia Produccions, inaugurarà les actuacions amb un contacontes familiar i recorrerà el món a través d’un viatge màgic, celebrant la tradició oral i la connexió entre cultures.
Un festival per despertar somriures
Durant el matí, a partir de les 10.30h, les dones podran gaudir del taller vivencial de la mà de l’actriu i creadora Ana Sánchez Carrión, que enllaçarà a les 18.45h amb l’espectacle Empar i l’univers de la pallassa valenciana Bufoneta.
Una actuació familiar que reivindica el paper de les mares i les iaies. A més, El Cabaret pagès de la pallaressa Esperanceta, a les 20.00h, deixarà les formalitats a casa i portarà el sarcasme a la Selva, revolucionant l’humor al municipi. La música cobrarà vida amb el combo Siblings de l’Escola de Música Municipal de la localitat.
A partir de les 21.30h els joves d’entre 14 i 18 anys, alumnes de l’escola creada fa tres anys sota la direcció de Rubén Lorenzo, demostraran la seva creativitat amb un ampli repertori que s’allargarà fins les 22.30h. El festival conclourà amb una jornada còmica de la mà dels joves monologuistes Alba Segarra, Álex Vila i Norbert Palazón, integrants de la nova escena humorística catalana.
L’Empelt servirà per redescobrir el municipi amb propostes gastronòmiques com la cuina fusió VanCöök, les crepes de Food and Roll Cafe o el vi del celler selvatà Tres muntanyes. Els assistents podran gaudir d’un espai per berenar o sopar, i d’un servei de barra obert fins al vespre.