Successos
Els Mossos investiguen la mort d'una dona a Riudecanyes
Els agents van trobar el cos dilluns a tocar del barranc del Gendre
Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'una dona el cos de la qual va ser trobat ahir dilluns a tocar de la carretera T-313, en terme municipal de Riudecanyes, a la vora del barranc del Gendre. Segons ha explicat el cos policial, l'avís de la troballa es va rebre cap a dos quarts d'onze del matí, i agents de la zona s'hi van adreçar. Un cop constatada la presència del cos s'ha obert una investigació per aclarir les causes de la mort. S'està a l'espera de l'autòpsia per tenir més informació sobre els fets. Ara mateix no es descarta cap hipòtesi sobre les causes del decés.