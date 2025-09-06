Platges
Prohibeixen el bany a la platja de la Riera de Cambrils per mala qualitat de l’aigua
La presència de partícules en suspensió obliga a hissar la bandera vermella
Protecció Civil ha informat aquest dissabte que la platja de la Riera de Cambrils ha hissat la bandera vermella a causa de la mala qualitat de l’aigua.
El bany està prohibit després que s’hi hagi detectat una alta presència de partícules en suspensió i una manca de transparència que desaconsella la immersió.
Pel que fa a la resta de platges del municipi, el bany està permès. Tot i això, algunes presenten bandera groga per l’estat de la mar, com és el cas de la platja de Cap de Sant Pere o la de l’Esquirol, on es recomana extremar la precaució.