Meteorologia
Les pluges d'aquesta matinada deixen més de 20 litres en mitja hora a Miami Platja
Protecció Civil ha desactivat l'alerta del pla Inuncat sense incidències destacables
Protecció Civil de la Generalitat ha desactivat l’alerta del pla Inuncat, que ha afectat les últimes hores diferents punts del territori sense incidències destacables. El Servei Meteorològic de Catalunya dona per finalitzat l'episodi d’intensitat de pluja iniciat dijous al vespre i que ha afectat aquesta passada nit i matinada comarques del nord-est (Garrotxa, Pla de l’Estany, Ripollès, Alt Empordà, Baix Empordà, Gironès i Selva) i extrem sud (Baix Camp, Baix Ebre, Montsià, Ribera d’Ebre i Tarragonès).
El Meteocat també informa que s'han superat els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a Miami Platja (Baix Camp), amb 24,3 litres. La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) indica que durant la intensificació de vigilància a la conca de l'Ebre no s'ha registrat cap superació ni cap increment de cabal significatiu.