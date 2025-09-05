Diari Més

Evacuen una casa a Cambrils per una fuita de gas en unes obres a la via pública

Els operaris han tallat la canonada afectada i s’ha constatat que la fuita no ha afectat la resta d’habitatges

Imatge del carrer on s'han produït els fets.

Imatge del carrer on s'han produït els fets.Google Maps

Una casa del carrer Mas d'en Puig de Cambrils ha estat evacuada a causa d’una fuita de gas provocada durant unes obres a la via pública. Els Bombers de la Generalitat han activat dues dotacions per intervenir a l'incident, que ha estat notificat a les 10.54 hores.

Segons han informat els Bombers, els operaris han tallat la canonada afectada i s’ha constatat que la fuita no ha afectat la resta d’habitatges de la zona. La companyia subministradora de gas ha estat avisada per tal de fer les comprovacions i reparacions pertinents. L’incident no ha provocat danys personals ni altres afectacions destacables.

