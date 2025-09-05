Successos
Evacuen una casa a Cambrils per una fuita de gas en unes obres a la via pública
Els operaris han tallat la canonada afectada i s’ha constatat que la fuita no ha afectat la resta d’habitatges
Una casa del carrer Mas d'en Puig de Cambrils ha estat evacuada a causa d’una fuita de gas provocada durant unes obres a la via pública. Els Bombers de la Generalitat han activat dues dotacions per intervenir a l'incident, que ha estat notificat a les 10.54 hores.
Segons han informat els Bombers, els operaris han tallat la canonada afectada i s’ha constatat que la fuita no ha afectat la resta d’habitatges de la zona. La companyia subministradora de gas ha estat avisada per tal de fer les comprovacions i reparacions pertinents. L’incident no ha provocat danys personals ni altres afectacions destacables.