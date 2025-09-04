Societat
La collita del llúpol de Prades superarà les 7 tones en una campanya condicionada per la calor
Els agricultors confien assolir les 10 tones en els pròxims anys, però es mostren preocupats per la baixa pluviometria
Els agricultors colliran més de set tones de llúpol en la campanya d'aquest any que just acabarà aquesta setmana després de quinze dies. El projecte, impulsat per l'empresa Damm, l'Ajuntament de Prades i la Cooperativa d'Agricultors del municipi des de 2014 ja s'ha consolidat amb collites que cada any han crescut.
Amb tot, la d'enguany s'ha vist afectada pels cops de calor dels mesos de juny i juliol, els quals han alterat el metabolisme de la planta. Els responsables del cultiu es mostren preocupats per les altes temperatures i la sequera dels últims anys. Per millorar la qualitat del producte s'han incorporat tècniques d'agricultura regenerativa. Els impulsors confien a assolir les deu tones en els pròxims anys.