Història
L’Hospitalet de l’Infant tornarà a ser medieval aquest cap de setmana
El nucli antic s’omplirà d’animació i actes culturals entre el 5 i 7 de setembre en la XXIX edició del Mercat Medieval
Del 5 al 7 de setembre, els voltants de l’emblemàtic Hospital del Coll de Balaguer de l’Hospitalet de l’Infant es convertiran en una porta a l’època medieval amb la celebració de la XXIX edició del Mercat Medieval.
Aquesta cita, que s’ha consolidat com un dels esdeveniments culturals i festius més rellevants del municipi, omplirà els carrers del nucli antic d’oficis tradicionals, espectacles de carrer, animació i activitats per a totes les edats.
La novetat d’enguany és el canvi de día del tradicional sopar medieval, que es farà aquest divendres 5, a les 21.15 h, a la plaça Berenguer d’Entença. Igual que a l’edició anterior, caldrà adquirir els tiquets (15 euros) a partir del dia 4 a la parada de la Taverna, a la mateixa plaça.
El programa inclou demostracions d’oficis antics, com la llauneria, la cistelleria, el terrissaire, el bufador de vidre i l’elaboració d’objectes amb palma i espart, així com una àmplia oferta d’animació amb músics, bufons, malabaristes i cercaviles.
Els més petits podran gaudir d’un espai infantil amb jocs de fusta, mentre que els amants de la història tindran l’oportunitat de descobrir el campament medieval Infestum, participar en demostracions d’esgrima històrica i conèixer de prop les armes i armadures de l’època.
Paral·lelament, també es faran visites guiades diürnes i nocturnes, una gimcana familiar i una visita teatralitzada a l’Hospital del Coll de Balaguer. Cal reservar plaça a www.culturaalabast.cat. El Centre d’Estudis de l’Hospitalet de l’Infant (CELHI) ha organitzat, a més, un cicle de conferències i activitats complementàries.
La regidora de Comerç, Sílvia Pujol, subratlla que «el Mercat és una oportunitat per apropar la història del nostre municipi a la ciutadania» tot revivint l’època en la qual es va crear l’hospital (1344).