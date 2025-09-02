Música
A la Febró la ballen a ritme de Folk
Dissabte 30 d’agost el poble va acollir la tercera edició del Folkfebrorum, una cita de divulgació, aprenentatge i dansa al voltant de la cançó i la música popular
El divulgador cultural i etnòleg Salvador Palomar va ser l’encarregat d’encetar la tercera edició del Folkfebrorum, el Festival Folk de les Muntanyes de Prades, que es va celebrar el passat dissabte a la Febró. Ho va fer impartint la xerrada Cançons i música polular a la Febró, durant la qual va explicar de quina manera la cançó i la música popular —el que avui anomenem gènere folk— han acompanyat les persones en totes les etapes de la vida: des de les cançons de bressol i els jocs fins al festeig, passant pels cants de treball i els balls de festa.
Palomar va fer incís també en l’evolució musical d’aquest tipus de cançons, on ha estat sempre més senzill recuperar-ne els versos que la música, ja que la major part de les vegades eren interpretades d’oïda. El divulgador reusenc també va explicar com l’acordió va ser un instrument que va marcar fortament la interpretació del cançoner popular, perquè era fàcil de transportar i gairebé funcionava com una petita orquestra.
Al seu voltant, va explicar el conferenciant, s’hi anirien afegint altres instruments, com el flautí o el tamborí, i s’acabarien generant formacions musicals més grans. Salvador Palomar va posar en relleu el fet que al segle XX, quan es va trencar la transmissió oral del cançoner popular, també es va posar en marxa una tasca de recuperació per evitar que es perdés tot aquest saber.
En aquest sentit, va destacar el Cançoner Popular de Catalunya, un treball dirigit per Francesc Pujol des de l’Orfeó Català, iniciat el 1922 i aturat el 1936. L’etnòleg reusenc destacava, però, que malgrat que l’estudi volia abastar tots els Països Catalans, la tendència sempre ha estat concentrar-se en la zona dels Pirineus i la Catalunya vella.
En aquest sentit, Palomar va destacar la recuperació de la tradició popular que va fer Xavier Gols, músic tarragoní de gran prestigi que, juntament amb el seu germà, va fer el recull del cançoner popular a nombrosos pobles del Montsant i les Muntanyes de Prades.
La festa va continuar amb un taller de ball amb Bruel. Els participants, dirigits per Xavier Rota amb l’acompanyament d’Anaís Falcó, es van iniciar en algunes propostes de ball tradicional dels Països Catalans, com la sardana curta o el ball pla. Al capvespre, el Folkfebrorum va culminar amb les actuacions de Bruel, Kelimós i Hartwin Dhoore. Durant tota la tarda, a més, hi va haver parades d’objectes i aliments artesanals.