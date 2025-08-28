Nou equipament
L’estrena de la nova Casa de la Festa es converteix en l’estrella del programa d’actes de Cambrils
L’espai ocupa una antiga nau de 350 metres quadrats i permetrà acollir les entitats i elements locals
La conversió d’un dels antics magatzems de la Brigada Municipal de Cambrils, al passeig Albert de la localitat, darrere de la Escola de Música, ha servit per a dotar aquest estiu al municipi d’un nou equipament llargament reclamat per les seves entitats festives: la nova Casa de la Festa de Cambrils.
Després de la finalització de les obres el passat mes de juliol, el pròxim 7 de setembre s’inaugurarà un equipament que permetrà als col·lectius festius cambrilencs disposar d’espais adequats per poder-se reunir, assajar o organitzar formacions i activitats socials, entre altres necessitats. A més, en el futur també es planteja crear un espai expositiu obert al públic per donar a conèixer la cultura popular del municipi.
El projecte, impulsat per l’Ajuntament de Cambrils, ha comptat amb una subvenció de la Diputació de Tarragona de 199.764 euros. Els treballs, amb un import total 241.229 euros, han anat a càrrec de l’empresa Construccions Vinaixa SA, i han inclòs la rehabilitació d’un antic magatzem de la brigada de 122 m2, el condicionament de dos patis exteriors de 155 m2 i 40 m2 i la renovació i redistribució de tots els serveis (amb WC, lavabos i dutxes) d’un edifici de 40 m2.
L’espai on s’ha intervingut està ubicat en un solar de 347 m2 al final del passeig Albert, a la cantonada del carrer Corona d’Aragó, i està format per diferents edificis, separats entre ells, els dos patis interiors i un antic dipòsit d’aigua.
La nau rehabilitada com a Casa de la Festa és la més propera al passeig Albert i la nau contigua continuarà funcionant com a magatzem de la brigada d’electricistes. Per altra banda, l’edifici dels serveis és el que està tocant a l’avinguda Mil·lenari.
Les obres han consistit adequació de l’espai interior amb repassos a la coberta, la substitució de tots els tancaments exteriors, la pavimentació de les zones del pati interior i de l’interior amb gres o el sanejament de les encavallades de fusta.
A més de noves divisions interiors per habilitar una sala principal i diferents cambres per les entitats, s’hi ha construït un altell per disposar d’espais tancats d’emmagatzematge, s’ha renovat la instal·lació elèctrica i la xarxa d’aigua, i s’hi ha instal·lat una xarxa de telecomunicacions i de ventilació.