Cambrils s’encomana a la festa i a les tradicions de la Mare de Déu del Camí
La Festa Bastonera del Ball de Bastons i la Pujada de la Galera dels Diables els Cagarrieres celebren la desena edició
La Festa Major de la Mare de Déu del Camí tornarà a omplir de foc, música i tradició els carrers i les places de Cambrils des d’aquest cap de setmana amb un extens programa festiu i d’activitats prèvies que ja va arrencar el passat 21 d’agost i que s’allargarà fins al 14 de setembre.
Aquesta Festa Major donarà protagonisme a dos esdeveniments que enguany arriben a la seva desena edició: la Festa Bastonera biennal del Ball de Bastons de Cambrils, que comptarà amb la participació de colles de diferents llocs de Catalunya, i la Pujada de la Galera de la Colla de Diables els Cagarrieres, que celebrarà l’aniversari amb la inauguració d’una placa commemorativa a la porta del Parc del Pescador.
Durant els actes previs ha destacat la Vinilada organitzada dins de la Fira del Disc. Aquesta proposta cultural i musical, es va dur a terme el cap de setmana passat i va ser per donart protagonisme als vinils i als tocadiscos. Una altra novetat va ser l’estrena de l’adaptació per a cobla de l’obra dedicada a Cambrils escrita pel compositor Josep Maria Baiges, coincidint amb el centenari del seu naixement. La peça, creada el 1976, es va ballar el dissabte 23 d’agost en el marc del 43è Aplec de Sardanes de Cambrils.
Després de l’arrencada de la setmana passada, el programa va continuar ahir amb l’espectacle de circ familiar ‘Rocket Carnival Cownz’ de la companyia vallenca Passabarret. Els actes d’avui se centren en el Despertar del Calot i la inauguració del campament Vilero, mentre que per demà divendres s’ha previst el pregó de la Festa Major a càrrec de Pere Navarro. Aquest cap de setmana serà intens, amb la 32a Nit del Foc, el Vermut Vilero i la Diada Castellera amb els Xiquets de Cambrils, els Xiquets de Reus i els Xiquets del Serrallo.
La setmana vinent estarà carregada d’activitats, amb la tarda infantil per descobrir el Seguici Festiu al Parc del Pinaret, la tarda i la nit Vilera al campament Vilero, la mostra musical Km.0, i la nit de monòlegs. El ritme s’accelera el 6 i 7 de setembre amb els jocs de Vileros versus Mariners, la Festa Bastonera, la inauguració de la Casa de la Festa, la recepció institucional a les Maria del Camí, i la Pujada de la Galera seguida del concert de Miquel del Roig.
El dilluns 8 de setembre, Diada de la Mare de Déu del Camí, se celebren els actes centrals del programa festiu, amb la Pujada dels Mariners a Missa Primera, tal com feien antigament els pescadors. Més tard es farà l’anada a ofici amb el seguici festiu, amb l’ofrena de flors dins del santuari, la traca, el vermut al pati i les sardanes. A la tarda, el ball parlat Vileros i Mariners farà un repàs satíric a l’actualitat en tres passis al pati de la Torre del Llimó i els elements festius oferiran els Balls de Lluïment.
El 10 de setembre torna el concert de la Diada amb Buhos, Pepet i Marieta, Fescat Goes Punk i Dj Dimuca. L’endemà se celebrarà l’acte Institucional de la Diada Nacional de Catalunya al Parc del Pescador amb Miquel Àngel Pradilla i l’actuació de la Coral Verge del Camí i els Xiquets de Cambrils. Per acabar, l’últim cap de setmana d’activitats es veurà l’obra de teatre ‘Rumors’ i es farà la novena edició de la campanya Deixa’t prendre el pèl.