Política
Camí Mendoza diu adeu: «Els que ens dediquem a la política no ens hem de perpetuar en els càrrecs»
L’exalcaldessa de Cambrils deixa la política municipal després de deu anys a l’Ajuntament
L’exalcaldessa de Cambrils i cap de l’oposició a l’Ajuntament, Camí Mendoza i Mercè, va dir ahir adeu a la política municipal després de deu anys treballant al consistori. «No és un dia fàcil per a mi, però tinc les idees molt clares. La decisió és personal i meditada: en les pròximes setmanes deixaré la política activa tant a Cambrils com al Consell Comarcal», va explicar la cambrilenca.
El motiu pel qual fa un pas al costat és clar: «Tinc el convenciment que els polítics hi som de pas i no ens hem de perpetuar en els càrrecs. No comparteixo la filosofia de les persones que tenen trajectòries de més de 10, 15 o 20 anys i estic convençuda que els motiva l’ambició personal per sobre del servei públic».
Mendoza va fer públic l’anunci ahir en una roda de premsa acompanyada del president de la secció local, Eduard Pellicer, i dels regidors del grup municipal d’Esquerra Republicana, Aleix Rom, Neus Cárdenas i Hélène Arcelin.
«Quan començava em van dir que no canviés mai i fos jo mateixa. Crec que el fet d’estar aquí i d’haver pres aquesta decisió d’una manera tranquil·la i relaxada vol dir que sé ben bé qui soc, el que he estat i el que continuaré sent en una altra etapa de la vida», va afirmar. «Vaig guanyar les eleccions el dia que vaig fer 50 anys i marxo deu anys després, amb 60. He dedicat els meus millors anys de màxima maduresa personal a Cambrils», va recalcar.
Tot apunta que serà al setembre —en el ple ordinari de l’últim divendres del mes— quan Mendoza farà oficial la renúncia d’acta de regidora. La cambrilenca no acabarà un mandat que va començar l’any 2023. La política tenia clar des d’un principi que el 2027 ja no seria regidora i creu que la que ha pres, tot i no ser una decisió fàcil, sí que és la més «valenta»: «Per responsabilitat, he de deixar pas a una persona que es pugui formar de cara a les pròximes eleccions municipals del 2027». «El meu compromís amb Cambrils i amb Esquerra Republicana continua intacte», va afegir.
L’exalcaldessa va agrair les mostres d’estima i d’agraïment rebudes des del moment en què va sortir la notícia de la renúncia als mitjans de comunicació i va deixar clar que «no tinc cap problema de salut, que molts m’ho heu preguntat. Estic bé». Per part dels membres del govern municipal i per la resta de companys d’altres partits polítics, però, Mendoza assegura que no ha rebut cap missatge.
El president de la secció local d’Esquerra Republicana Cambrils, Eduard Pellicer, va dedicar també unes paraules a Mendoza: «Des de la secció local, fem un agraïment a la Camí. Estem molt orgullosos de la seva tasca, sempre ha donat la cara pel municipi i és d’agrair que faci aquest pas per fer el relleu perquè hi ha noves ganes. Des del moment que ens ho va comunicar ja ens va dir que no l’intentéssim convèncer perquè es quedés, que tenia clar que era el moment».
10 anys de política municipal
Mendoza va tenir temps també per repassar els moments clau de la seva trajectòria. «El 2015 hi havia un endeutament de més del 106% i vam rebaixar el deute fins al punt d’arribar al 27% l’any 2021; vam apostar per l’avinguda Charles Darwin i per l’avinguda de l’Esport; davant de la manca de patrimoni arquitectònic, vam apostar per la compra del Celler de la Cooperativa, que és el reflex dels orígens pagesos del municipi», va afegir. Això sí, d’entre els moments viscuts, l’exalcaldessa va deixar clar quin va ser el pitjor: els atemptats del 17-A.
Camí Mendoza va entrar el 2015 en la política municipal. Ho va fer encapçalant la llista d’ERC a les municipals. Els republicans van guanyar aquelles eleccions, amb la representació de quatre regidors i, gràcies a un pacte amb CiU i el PSC es va convertir en la primera alcaldessa de la història del municipi. Després de quatre anys de mandat, el 2019 va tornar a guanyar les municipals —fins i tot va ampliar la representació fins als sis regidors— i va començar una segona legislatura al capdavant de l’ens municipal.
L’etapa, però, va acabar el 2021. La moció de censura impulsada pel Nou Moviment Ciutadà, amb el suport del PSC i de Ciutadans, va cessar Mendoza del seu càrrec. El 2023, es va tornar a presentar a les eleccions al capdavant d’ERC, que va ser la segona força més votada. PSC, Esquerra Repulicana, Junts per Cambrils i En Comú Podem van tancar un acord que establia un repartiment de l’alcaldia: tres anys per a Alfredo Clúa (PSC) i un per a Mendoza. A l’inici del 2025, les desavinences internes van trencar el govern, van portar a Clúa a renunciar i al nomenament d’Oliver Klein —del Nou Moviment Ciutadà— com a nou alcalde del municipi.