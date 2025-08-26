Política
Camí Mendoza, exalcaldessa de Cambrils amb ERC, abandona la política municipal
Mendoza va estar al capdavant del consistori entre els anys 2015 i 2021 i fins avui ha estat la cap de l’oposició
Cambrils viu un adéu polític de pes. Camí Mendoza i Mercè, qui va ser alcaldessa del municipi entre el 2015 i el 2021 i fins ara ha estat cap de l’oposició i portaveu d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament, ha decidit posar punt final a la seva trajectòria política municipal. La seva decisió es formalitzarà aquest dimecres, en una roda de premsa convocada per ERC, en què compareixerà al costat dels regidors del grup municipal, Hélène Arcelin, Neus Cárdenas i Aleix Rom, així com del president de la secció local, Eduard Pellicer. En aquesta compareixença s’explicaran els motius que l’han portat a fer aquest pas i també el nou rumb que prendrà el lideratge republicà a la ciutat. Tot i això, Mendoza continuarà vinculada a Esquerra Republicana.
La marxa de Mendoza marca el tancament d’una etapa de gairebé una dècada de dedicació institucional i de protagonisme en la política cambrilenca. Nascuda l’any 1965 al Barri Antic, va créixer al barri de l’Estació i resideix des de fa anys a la Parellada. Molt arrelada al teixit associatiu i esportiu de la vila, presidí durant 12 anys el Club Patí Cambrils. A més, va ser una de les impulsores de l’assemblea local de l’ANC i del moviment Cambrils Decideix.
El 2015 va fer el salt a la política institucional encapçalant per primera vegada la llista d’ERC a les municipals. El resultat va ser notable: no només va obtenir representació al plenari, sinó que, gràcies a un acord amb CiU i PSC, va esdevenir la primera alcaldessa de Cambrils. Quatre anys després va revalidar el lideratge de la candidatura republicana i, mitjançant un pacte amb Junts per Cambrils i el Nou Moviment Ciutadà, va iniciar un segon mandat al capdavant del consistori. Durant l’estiu del 2021, Mendoza va ser desposseïda de l’alcaldia a través d’una moció de censura impulsada pel Nou Moviment Ciutadà amb el suport del PSC i de Ciutadans.
El trencament del quadripartit
Des de llavors, Esquerra va passar a l’oposició fins al final del mandat, i a les municipals del 2023 va aconseguir tornar a l’equip de govern amb un acord entre PSC, ERC, Junts per Cambrils i En Comú Podem. El pacte establia un repartiment de l’alcaldia: tres anys per a Alfredo Clúa (PSC) i el darrer per a Mendoza. La fórmula, tanmateix, no va reeixir: les desavinences internes van fer saltar pels aires el govern a començaments del 2025 i van desembocar en la renúncia de Clúa i en el nomenament d’Oliver Klein (Nou Moviment Ciutadà) com a nou batlle. Així, Mendoza i el seu grup van tornar a ocupar els escons de l’oposició, fins a l’actualitat.
ERC Cambrils redefineix el seu grup municipal
Amb la sortida de Camí Mendoza, el grup municipal d’ERC a Cambrils quedaria format per Aleix Rom Queral, Neus Cárdenas Morell i Hélène Arcelin Zabal. Per completar l’equip, hi podria entrar el republicà Joan Francesc Cerrato Carmona, conegut popularment com ‘Ato’, que assumiria el relleu.