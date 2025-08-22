Successos
Rescaten dues persones que s'havien perdut passejant per una zona boscosa a Pratdip
Els fets van passar ahir a les vuit del vespre i hi va treballar una dotació de Bombers de la Generalitat
Els Bombers de la Generalitat van realitzar dijous al vespre un rescat de muntanya a Pratdip. A les 20.07 hores el 112 va rebre una trucada d'una noia de 23 anys que s'havia perdut amb la seva parella mentre passejaven per una zona boscosa. A més, explicaven que s'havien fet mal a les mans amb uns arbustos.
Una dotació del parc de bombers de l'Hospitalet de l'Infant es va desplaçar fins al poble del Baix Camp per iniciar la seva recerca. Els bombers els van localitzar sans i estalvis a les 21.57 hores i els van acompanyar fins al seu vehicle. Finalment, no van necessitar d'assistència sanitària.