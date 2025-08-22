Platges
Mont-roig del Camp tanca l'aigua de fonts per evitar que s'usin com a rentapeus
L'ús inadequat de les fonts provoca acumulacions de sorra i aigua i problemes d'higiene al llarg del passeig
L'Ajuntament de Mont-roig del Camp ha tancat l'aigua de quinze de les disset fonts del passeig marítim de les Cales pel fet que «moltes persones les utilitzen com a rentapeus», informa en un comunicat. El consistori assenyala que aquest ús inadequat de les fonts provoca acumulacions de sorra i aigua i problemes d'higiene al llarg del passeig.
Només manté en funcionament les properes a les zones de jocs infantils de l'avinguda Maria Cristina i de l'entorn de l'edifici La Joia, perquè «els nens i les famílies tinguin punts d'aigua disponibles».
L'Ajuntament assegura que valora la possibilitat de substituir les fonts actuals per models que només permetin beure aigua, «amb l'objectiu d'evitar usos inadequats i garantir el bon funcionament del passeig».
Les platges del municipi no disposen de rentapeus ni dutxes a causa del pla de renaturalització impulsat pel consistori, que des de fa uns anys aposta per «fomentar un ús respectuós i sostenible d'aquests espais naturals».