Mont-roig del Camp tanca l'aigua de fonts per evitar que s'usin com a rentapeus

L'ús inadequat de les fonts provoca acumulacions de sorra i aigua i problemes d'higiene al llarg del passeig

Imatge d'una de les fonts del passeig de les Cales plena de sorra.

Imatge d'una de les fonts del passeig de les Cales plena de sorra.Ajuntament Mont-roig

Efe

L'Ajuntament de Mont-roig del Camp ha tancat l'aigua de quinze de les disset fonts del passeig marítim de les Cales pel fet que «moltes persones les utilitzen com a rentapeus», informa en un comunicat. El consistori assenyala que aquest ús inadequat de les fonts provoca acumulacions de sorra i aigua i problemes d'higiene al llarg del passeig.

Només manté en funcionament les properes a les zones de jocs infantils de l'avinguda Maria Cristina i de l'entorn de l'edifici La Joia, perquè «els nens i les famílies tinguin punts d'aigua disponibles».

L'Ajuntament assegura que valora la possibilitat de substituir les fonts actuals per models que només permetin beure aigua, «amb l'objectiu d'evitar usos inadequats i garantir el bon funcionament del passeig».

Les platges del municipi no disposen de rentapeus ni dutxes a causa del pla de renaturalització impulsat pel consistori, que des de fa uns anys aposta per «fomentar un ús respectuós i sostenible d'aquests espais naturals».

