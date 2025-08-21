Societat
Els Diables de Maspujols celebren 40 anys d’història amb una gran festa
Estaran acompanyats per la Colla de Diables de les Borges del Camp i el grup de versions Skatarella
Els Diables de Maspujols celebren aquest any 2025 quatre dècades de trajectòria, tradició i cultura popular a la població del Baix Camp. Per commemorar el seu 40è aniversari s’ha preparat per a aquest divendres 22 d’agost una gran celebració sota el nom d’El Retorn de l’Avern, que comptarà amb la participació també de la Colla de Diables de les Borges del Camp, i amb el grup de versions Skatarella com a cap de cartell de la nit musical.
La convocatòria comença a les 20:00 h amb un correfoc infantil amb els diables de Maspujols i els de les Borges del Camp. El correfoc adult serà a partir de les 21:30 h i ambdues actuacions començaran a l’Ermita de Maspujols.
A les 23:59 h arribarà la festa de foc a la Pista Poliesportiva amb les actuacions d’Skatarella, que aportaran una explosió d’energia, ritmes i bona música, i de Botero PD’S que ho allargarà fins ben entrada la nit. El concert té l’entrada gratuïta.
Per a la commemoració els Diables de Maspujols compten amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona, que aporta una subvenció de 4.500 euros per a tota la celebració de l’aniversari, i el suport de l'Ajuntament de Maspujols.
Amb aquesta iniciativa, els Diables de Maspujols volen no només celebrar els 40 anys de la seva història, sinó també agrair el suport rebut per part del poble i continuar fomentant la cultura del foc, la música i la tradició al territori.