Municipal
Mont-roig del Camp es presentarà al Pla de Barris amb un projecte per revitalitzar el nucli antic
L’Ajuntament també treballa en una proposta per a Miami Platja, que no presentarà enguany
L’Ajuntament de Mont-roig del Camp vol revitalitzar el nucli antic del municipi. Per aconseguir-ho, la localitat presentarà al Pla de Barris i Viles de Catalunya 2025-2029 un projecte centrat a convertir el nucli antic en un espai viu, creatiu i amb noves oportunitats culturals, socials i econòmiques. Per poder rebre aquesta subvenció de la Generalitat de Catalunya, un dels factors que es té en compte és la participació ciutadana.
És per això que l’Ajuntament ha organitzat, avui dimecres a les 19 h., una sessió informativa i participativa amb les entitats del municipi. En ella, es presentarà què és el Pla de Barris i quin impacte pot tenir en la transformació de Mont-roig, la proposta de revitalització del nucli antic i el paper fonamental que té el teixit associatiu de la localitat en aquest procés de transformació.
Per revitalitzar el nucli antic, l’Ajuntament té previst continuar amb l’Estudi Integral per a la dinamització del Nucli Antic de Mont-roig del Camp (EINA), un projecte que ja es va presentar l’any 2022. Tal com s’explica a l’estudi, aquest «formula estratègies d’actuació tant en habitatge com en l’urbanisme, els espais públics, el teixit comercial local, el patrimoni cultural i la mobilitat per tal de frenar el procés de declivi i garantir la correcta qualitat de vida dels veïns de l’entorn».
Així, es vol «impulsar les plantes baixes, millorar la qualitat i ubicació dels espais públics, fomentar l’accessibilitat a peu i revisar la gestió de l’aparcament, promoure la millora paisatgística amb l’entorn i preservar els elements patrimonials». Tot plegat, reunit amb un total de dotze actuacions de caràcter i intensitats diferents.
Miami Platja, en procés
El juliol, es va celebrar una trobada entre autoritats del Camp de Tarragona i la consellera de Territori, Sílvia Paneque, per exposar propostes del Pla de Barris. L’alcalde de Mont-roig del Camp, Fran Morancho, va apuntar que a més del projecte del nucli antic, també en preparen un altre per a Miami Platja.
Segons fonts de l’Ajuntament, enguany només hi ha previsió de presentar la revitalització del nucli antic. L’ens municipal, però, continua treballant en la proposta de Miami Platja per tal d’aconseguir subvencions que millorin el municipi.