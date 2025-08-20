Successos
Detinguts dos turistes a Cambrils per intentar estafar més de 4.000 euros a un hotel amb una transferència falsa
Els arrestats havien manipulat el document bancari amb intel·ligència artificial
Els Mossos d'Esquadra han detingut dos turistes per intentar estafar un hotel a Cambrils, al Baix Camp, amb la manipulació de documents oficials. Els fets es van produir aquest dimarts quan dos homes, de 28 i 26 anys, intentaven evadir pagar el cost de l'estada a l'establiment turístic amb documents falsos.
Els dos arrestats van intentar fer creure que havien pagat una factura de 4.171,68 euros amb un justificant d'una transferència bancària que havia sigut manipulat amb intel·ligència artificial. Mostraven als treballadors de l'hotel la captura de la falsa transferència, però els empleats es van adonar del frau i van alertar els Mossos, que van detenir els dos turistes.