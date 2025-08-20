Diari Més

Cultura

Cambrils, preparat pel Festival Pròleg

La cinquena edició de l’esdeveniment autogestionat, que enguany amplia la programació a dues jornades, omplirà de tallers, activitats, i concerts el parc del Pescador el 21 i 22 d’agost

Imatge d’arxiu de la zona de bar en la darrera edició del Festival Pròleg de Cambrils al parc del Pescador.

Imatge d’arxiu de la zona de bar en la darrera edició del Festival Pròleg de Cambrils al parc del Pescador.Festival Pròleg

Publicat per
Rafa J. Larrañaga

Creat:

Actualitzat:

El Festival Pròleg torna al parc del Pescador de Cambrils aquest cap de setmana amb un cartell replet d’activitats, espectacles, tallers i concerts per tots els públics. És un dels festivals culturals, musicals i artístics autogestionats de referència al Camp de Tarragona i aquest 2025 arriba amb una cinquena edició plena de grans novetats els pròxims 21 i 22 d’agost. 

La principal és la durada de l’esdeveniment. Fins ara, la proposta havia portat una programació gratuït d’un dia i enguany ha quedat ampliada a dues jornades. Més enllà d’aquesta, també destaca que es presentarà la creació de la seva pròpia cervesa artesana i una mostra de menjars del món.

El festival obrirà les portes el dijous 21 d’agost a les 19 h amb l’espectacle de clown i màgia de Txema Muñoz. Aquell dia, a les 20 h, també es farà un tast de vins a càrrec de l’enòleg cambrilenc Jordi Rovira i un taller de dansa de la companyia The Concept, que més tard oferirà una actuació a l’escenari gran del parc del Pescador. Per tancar la primera jornada, el grup d’indie pop català, Jo Jet i Maria Ribot, presentarà el seu últim àlbum, Ribera, a l’escenari del Pròleg amb un concert que començarà a les 22.45 h.

El divendres, a les 17.30 h, l’espectacle de teatre familiar Teatrinu obrirà la programació del dia. També es durà a terme un taller de Caixes Niu i un de creació d’espelmes. Paral·lelament, la taula rodona d’enguany tractarà la relació entre la cultura i la llengua catalana, que comptarà amb el patrocini de la URV. El dia, és clar, s’acabarà amb la millor música. 

A les 00 h, el guanyador del concurs Sona9, Dan Peralbo i el Comboi, oferirà un concert com a caps de cartell del Festival Pròleg. Durant les dues jornades de festival, el Mercat d’Artesania ocuparà el parc amb artistes i artesans que exposaran productes i mostraran els seus projectes.

Des de l’organització del festival s’espera que, com a mínim, es repeteixin les bones xifres de l’any passat: «Esperem més de 1.000 persones en les dues jornades. El format d’un sol dia ja estava consolidat i hem optat per ampliar el programa».

tracking