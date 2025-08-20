Cultura
Cambrils, preparat pel Festival Pròleg
La cinquena edició de l’esdeveniment autogestionat, que enguany amplia la programació a dues jornades, omplirà de tallers, activitats, i concerts el parc del Pescador el 21 i 22 d’agost
El Festival Pròleg torna al parc del Pescador de Cambrils aquest cap de setmana amb un cartell replet d’activitats, espectacles, tallers i concerts per tots els públics. És un dels festivals culturals, musicals i artístics autogestionats de referència al Camp de Tarragona i aquest 2025 arriba amb una cinquena edició plena de grans novetats els pròxims 21 i 22 d’agost.
La principal és la durada de l’esdeveniment. Fins ara, la proposta havia portat una programació gratuït d’un dia i enguany ha quedat ampliada a dues jornades. Més enllà d’aquesta, també destaca que es presentarà la creació de la seva pròpia cervesa artesana i una mostra de menjars del món.
El festival obrirà les portes el dijous 21 d’agost a les 19 h amb l’espectacle de clown i màgia de Txema Muñoz. Aquell dia, a les 20 h, també es farà un tast de vins a càrrec de l’enòleg cambrilenc Jordi Rovira i un taller de dansa de la companyia The Concept, que més tard oferirà una actuació a l’escenari gran del parc del Pescador. Per tancar la primera jornada, el grup d’indie pop català, Jo Jet i Maria Ribot, presentarà el seu últim àlbum, Ribera, a l’escenari del Pròleg amb un concert que començarà a les 22.45 h.
El divendres, a les 17.30 h, l’espectacle de teatre familiar Teatrinu obrirà la programació del dia. També es durà a terme un taller de Caixes Niu i un de creació d’espelmes. Paral·lelament, la taula rodona d’enguany tractarà la relació entre la cultura i la llengua catalana, que comptarà amb el patrocini de la URV. El dia, és clar, s’acabarà amb la millor música.
A les 00 h, el guanyador del concurs Sona9, Dan Peralbo i el Comboi, oferirà un concert com a caps de cartell del Festival Pròleg. Durant les dues jornades de festival, el Mercat d’Artesania ocuparà el parc amb artistes i artesans que exposaran productes i mostraran els seus projectes.
Des de l’organització del festival s’espera que, com a mínim, es repeteixin les bones xifres de l’any passat: «Esperem més de 1.000 persones en les dues jornades. El format d’un sol dia ja estava consolidat i hem optat per ampliar el programa».