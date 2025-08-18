Atemptats 17-A
Cambrils recorda les víctimes dels atemptats jihadistes del 2017
La matinada del 18 d'agost la policia va abatre al passeig marítim cinc terroristes que portaven cinturons d'explosius adossats
Cambrils ha retut homenatge aquest dilluns a les víctimes dels atemptats jihadistes del 2017, en els quals va morir una dona saragossana de 67 anys que estava de vacances amb la seva família en aquest municipi costaner.
«Tenia una segona residència i feia anys que estiuejava aquí. Va perdre la vida injustament mentre passejava tranquil·lament», ha recordat l'alcalde de Cambrils, Oliver Klein, durant en acte celebrat a la plaça de la Pau.
Familiars de la víctima, membres del consistori, efectius de la Policia Local i dels Mossos d'Esquadra i veïns han assistit a aquest homenatge, en el qual s'ha guardat un emotiu minut de silenci i hi ha hagut una ofrena floral.
L'atemptat de Cambrils es va produir la matinada de 18 d'agost del 2017, hores després del de la Rambla de Barcelona. La policia va abatre cinc terroristes que portaven cinturons d'explosius adossats i que van atropellar i van atacar amb armes blanques vianants del passeig marítim, deixant una morta i diversos ferits.
«Va ser una nit tràgica. Estàvem veient per televisió els atemptats de Barcelona i resulta que el malson va seguir aquí», ha dit Klein, que també ha agraït la tasca exercida pels cossos de seguretat «per preservar aquesta societat pacífica i de convivència que no ens podem deixar arrabassar».
El cap de la Policia Local de Cambrils, Carles Besora, ha manifestat, per la seva banda, que «l'odi i el fanatisme no tenen cabuda en la nostra societat. Cadascun és lliure de pensar i opinar, però no es poden legitimar les idees amb violència».