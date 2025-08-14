Festes
Torna la Festa Major de la Mare de Déu del Camí de Cambrils amb 25 dies d’actes
La Festa Bastonera del Ball de Bastons i la Pujada de la Galera de la Colla de Diables Els Cagarrieres arriben a la seva desena edició
La Festa Major de la Mare de Déu del Camí 2025 de Cambrils ja té programació. Ahir dimecres, l'alcalde de Cambrils, Oliver Klein, el regidor de festes, Alfredo Clúa, i representants de les diferents entitats festives del municipi van fer la presentació pública dels actes que se celebraran a la ciutat del Baix Camp entre el 21 d'agost i el 14 de setembre.
Entre les novetats d'enguany, destaca la Vinilada organitzada per l’entitat Molla’ls dins de la tradicional Fira del Disc, una proposta musical que pretén donar protagonisme al format analògic del vinil. Es donarà protagonisme a dos esdeveniments que arriben a la seva desena edició: la Festa Bastonera biennal del Ball de Bastons de Cambrils i la Pujada de la Galera de la Colla de Diables Els Cagarrieres. El 10 de setembre torna el concert de la Diada amb un cartell de luxe: Buhos, Pepet i Marieta, Fescat Goes Punk i Dj Dimuca. L'endemà 11 de setembre, se celebrarà l'acte Institucional de la Diada nacional de Catalunya al Parc del Pescador.