Successos
Extingit el foc que ha afectat dues embarcacions al club nàutic de l'Hospitalet de l'Infant
Una barca ha cremat completament i una altra de manera parcial
Els Bombers han donat per extingit el foc que afectava dues embarcacions al club nàutic de l'Hospitalet de l'Infant, al Baix Camp, atacant l'incendi amb una línia d'escuma.
L'avís s'ha donat a les 15.51 hores i fins al lloc dels fets s'hi ha desplaçat amb nou dotacions, amb una unitat del GRAE subaquàtic. Una de les barques ha cremat completament amb l'amarratge trencat, i n'ha afectat una altra parcialment.