Policial
Intervenen 1.500 peces de roba falsificada en un dispositiu contra el top manta a l'Hospitalet de l'Infant
En el marc de l'operatiu, els Mossos d'Esquadra van detenir un home de 34 anys per una ordre de detenció per desordres públics i danys
Els Mossos d'Esquadra i Policia Local de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant van dur a terme aquest diumenge un dispositiu contra el top manta a l'entorn del mercadet de l'Hospitalet de l'Infant. Aquest es va saldar amb la intervenció de 1.500 peces falsificades i la detenció d'un individu.
L'operatiu policial, dut a terme a l'entorn del mercadet, va incloure el controls als accessos i el patrullatge per la zona per detectar persones que feien venda ambulant de productes falsificats.
El dispositiu es va realitzar durant el matí i es va saldar amb la intervenció de gran quantitat de material falsificat tant als accessos com a la zona on hi havia els manters. En total, es van retirar prop de 1.500 peces entre bosses de mà, samarretes, dessuadores i pantalons de diferents marques.
En el marc del dispositiu, els mossos van detenir, en un dels controls fets als accessos, un home de 34 anys per una ordre de detenció policial per desordres públics i danys. El detingut va passar a disposició judicial ahir dilluns.