Els vendrellencs Lax’n’Busto clouen onze nits de música del 50è FIM Cambrils
Unes 2.500 persones es van aplegar al Parc del Pinaret en la darrera nit de festival
El parc del Pinaret de Cambrils va bategar la nit de diumenge amb el darrer concert del 50è Festival Internacional de Música de Cambrils. Unes 2.500 ànimes van gaudir des del primer acord i van omplir cada racó d’aquest temple efímer del rock per acomiadar, amb suor i llum de la lluna, el festival d’enguany. En una nit tropical, l’energia elèctrica dels Lax’n’Busto i la veu inconfusible de Pemi Fortuny van encendre un ritual col·lectiu. Ningú va fugir. Ni la calor, ni els anys, ni el pas del temps van apagar les ganes de ballar, cridar i saltar. Les cançons que van forjar una generació es van desplegar de nou, fent vibrar tant la pista com les grades, on no hi cabia ni una agulla.
El retorn dels vendrellencs amb la seva formació de gala va ser un crit de llibertat i memòria. Van oferir vint himnes i tres bisos, viatjant de Miami Beach a Tinc fam de tu, d’Ara a No vaig triar, fins acabar amb un T’estimo molt que va ressonar com una declaració eterna. I quan semblava que tot havia dit la seva última paraula, van arribar els tres cops de martell definitius: Què boig el món, La meva terra és el mar i un Llença’t apoteòsic que va esclatar com un tro sobre el Pinaret.
El públic, indomable, no va parar d’interactuar — «Us les sabeu totes!», va somriure Pemi Fortuny— , alimentant una connexió irrepetible. L’agraïment de la banda va ser clar: se sentien sobrepassats per la rebuda d’aquesta mini gira de deu concerts, tots amb cartell de sold out.
Onze nits de festival
Els vendrellencs van cloure onze nits màgiques de música nacional i internacional. Per l’escenari del FIM Cambrils han passat Ainhoa Arteta, el Drogas, Nil Moliner, Chicuelo i Marco Mezquida, Maria del Mar Bonet, Carmina Burana, Quintet Montsant, The Amy Winehouse Band, Queralt Lahoz, Laura Simó, Ladinamo o This is Michael.
Els concerts s’han celebrat en diversos espais del municipi, com el Parc del Pinaret, el Parc del Pescador, la Torre del Llimó o el Port de Cambrils. Es tracta de la primera edició que no se centralitza només en un espai. Per altra banda, en l’edició d’aquest any s’ha apostat pel talent femení. La meitat de les formacions que hi han actuat estan liderades per dones.
La cita ha reunit prop de 15.000 espectadors, molt per sobre de la previsió inicial, amb diversos concerts amb entrades exhaurides i una ocupació mitjana que s’acosta al 90%, confirmant el FIMC com un dels grans esdeveniments culturals del país.
Segons Xavi Fortuny, director de RGB Music i màxim responsable del festival juntament amb Isaac Albesa, ha dit que «a nivell general hem superat totes les expectatives en una primera edició com a organitzadors que era un repte per a l’equip. Estem molt contents amb el resultat i amb un model que crec que s’ha de consolidar en el temps. El Festival ha reconnectat amb el públic local, amb el públic del Camp de Tarragona, però també amb espectadors que s’han desplaçat directament per assistir als concerts des de diverses procedències: Barcelona, Lleida, l’Aragó o el País Basc i Navarra, així com amb centenars de visitants que, aprofitant la seva estada a Cambrils, han decidit confiar en la programació que els hem ofert».
Fortuny també ha subratllat el valor d’un festival descentralitzat: «Tot un festival amb un mateix aforament, el mateix públic i la mateixa tipologia d’artistes no és el model que necessita Cambrils. La diversificació d’espais permet que tothom se senti proper a algun dels artistes. L’any vinent el festival serà la versió del 2025 millorada, sens dubte. Considerem que tenim marge de millora en el village, en alguns serveis i ja hi estem treballant des d’ara mateix fins i tot amb la recerca d’algun nou espai on encabir-hi alguns concerts».
Per la seva banda, Isaac Albesa, l’altra responsable del Festival, ha remarcat que «hem ofert artistes de primer nivell, produccions pròpies, estrenes absolutes com el concert participatiu de Carmina Burana, i la resposta del públic ha estat magnífica, amb diversos sold out i una ocupació mitjana que s’acosta al 90%. Crec sincerament que hem estat a l’alçada i que molta gent s’ha sentit còmode amb la nostra programació, que ha combinat jazz, cançó, rock, pop, òpera, música clàssica, urbana i flamenc».
L’alcalde de Cambrils, Oliver Klein, ha destacat que «el FIMC ha demostrat que és capaç d’adaptar-se a cada època i de consolidar-se com un actiu cultural imprescindible a les contrades del sud de Catalunya.
Tant Fortuny com Albesa han coincidit que el FIMC necessita estabilitat per continuar creixent i consolidant-se com el gran esdeveniment musical del sud de Catalunya. De fet, ja estan treballant en alguns artistes per a l’edició del 2026, amb la voluntat de seguir oferint un cartell de qualitat i experiències musicals úniques.