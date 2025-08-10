Societat
Prades inicia el compte enrere per a l’eclipsi solar amb una jornada d'activitats
Tindrà lloc el 12 d'agost, justament un any abans del fenomen astronòmic
Prades es prepara per a l'eclipsi solar del 2026 i programa activitats gratuïtes pel proper dimarts 12 d'agost, justament un any abans de l'eclipsi.
La jornada començarà a les onze del matí quan el Parc Astronòmic de les Muntanyes de Prades i l'Ajuntament de Prades activaran el compte enrere per a l'eclipsi de l'any vinent a la Sala 1 d'Octubre del Centre Cívic.
A continuació es donarà a conèixer el programa del «Festival Eclipsi 26» dels dies 10 al 13 d'agost del 2026. Es pretén atraure a la gent de forma gradual fent activitats durant la setmana de manera que es redueixi la mobilitat de gent el mateix dia.
Tot seguit, a un quart de dotze, serà el torn de la conferència «Caçant eclipsis arreu del món» a càrrec de Josep Masalles de l'Associació ASTER Barcelona. L'astrofísic és la persona que més eclipsis ha observat de tot l'estat, un total de 43 eclipsis (22 totals, 11 anulars i 10 parcials).
A les dotze del migdia s'estrenarà l'espectacle «El gran eclipsi» amb Gerard Marsal i Aleix Roig a la Sala del Ball al Centre Cívic. L'espectacle tindrà un aforament limitat i caldrà inscripció prèvia a l'Oficina de Turisme de Prades. L'espectacle serà itinerant i explicarà la importància i l'oportunitat única d'aquest fenomen a escoles, teatres i espais públics de tot el país.
A un quart de dues de la tarda el Parc Astronòmic de les Muntanyes de Prades oferirà un taller d'ús de les «ulleres d'eclipsi» a la Plaça dels Arbres que es regalaran a tots els assistents a l'espectacle previ.
A dos quarts de dues serà el torn de l'observació del Sol oberta per a tothom amb una plantada de telescopis per part d'una desena d'agrupacions astronòmiques de Catalunya a la Plaça Major de Prades.
Les mirades posades a l’Eclipsi del 2026
Prades serà un dels millors llocs de la península per a poder observar l'eclipsi gràcies a la qualitat del cel allunyat de la contaminació lumínica, de la calitja de la costa i per la seva alçada que permetran veure la totalitat del fenomen.
Serà un esdeveniment històric que no es vivia a Catalunya des de l'any 1905 i que no tornarem a veure fins gairebé l'any 2200 aproximadament. Gairebé tres segles amb tan sols un eclipsi total de Sol a Catalunya i tindrem l'oportunitat d'observar aquest espectacle astronòmic únic.
Un esdeveniment d'aquestes característiques atrau a milers de persones d'arreu del planeta tan professionals com aficionats a l'astronomia i amants de l'astroturisme. Amb un any d'antelació ja hi ha reserves fetes als allotjaments de la zona, alguns dels quals han hagut de penjar el cartell de complet.
La Generalitat de Catalunya ha creat una comissió especial per a gestionar la mobilització, seguretat i tots els aspectes relacionats per aquell dia.
El 2026 es celebrarà el Festival Eclipsi amb activitats del 10 al 13 d'agost per a tots els públics i especialment recomanades a partir dels 4 anys. S’oferiran en català, castellà i anglès. Es poden reservar a la web del Parc Astronòmic de les Muntanyes de Prades diferents paquets per al Festival.