Successos
Ferit lleu en una topada entre una autocaravana i una furgoneta a l’AP-7, a Mont-roig del Camp
La resta de persones implicades han quedat il·leses i no s’ha requerit cap evacuació hospitalària
Dissabte a la nit va tenir lloc un accident de trànsit a Mon-roig del Camp, a l'AP-7, al punt quilomètric 269 en direcció València, deixant una persona ferida lleu. La col·lisió va implicar una autocaravana i una furgoneta.
Els Bombers de la Generalitat es van desplaçar fins al lloc dels fets amb dues dotacions. Allà van poder comprovar que a l’autocaravana hi viatjaven dues persones, una de les quals ha resultat il·lesa i l’altra ha resultat ferida lleu. Els ocupants de la furgoneta han sortit il·lesos.
No hi ha hagut evacuacions a centres sanitaris, malgrat que l’afectat es queixava de dolor per una possible fuetada cervical.