Loteries
Cambrils reparteix el segon premi de la Loteria Nacional
L’administració situada al carrer Ramon Llul, 26 ven 10 dècims premiats amb 12.000 euros cadascun i reparteix 120.000 euros al municipi
Cambrils ha estat un dels municipis afortunats en el sorteig de la Loteria Nacional d’aquest dissabte, 9 d’agost de 2025. Segons ha informat Loterías y Apuestas del Estado, una administració de la localitat ha venut 10 dècims del número 89522, corresponents al segon premi, dotat amb 12.000 euros per dècim.
En total, s’han repartit 120.000 euros en premis a la població. La sort ha arribat des de L’Estel – Administració núm. 2 de Cambrils, situada al carrer Ramon Llull, 26, local A.
Aquest segon premi també ha caigut en altres punts d’Espanya, com Fuengirola (Màlaga), Treceño (Cantàbria) i diverses localitats més.
Pel que fa al primer premi, ha correspost al número 73922, premiat amb 600.000 euros per sèrie (60.000 euros al dècim), i s’ha venut a administracions de Saragossa capital, Castelldefels (Barcelona) i Pamplona (Navarra).