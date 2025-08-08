Diari Més

Un ferit en l'incendi d'un patinet elèctric en un pis a Cambrils

Els fets van passar a les vuit del vespre i hi van treballar els Bombers de la Generalitat

Imatge del 112 al lateral d'un vehicle de Bombers.ACN

Shaila CidRedactora

Dues persones van ser ateses dijous al vespre a Cambrils per un incendi d'un patinet elèctric. Els fets van passar en un pis situat al número 7 del carrer Andalusia. Els Bombers es van desplaçar fins al lloc dels fets. El foc no es va propagar a la resta de l'habitatge, només el fum.

Dues persones van ser ateses pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), tot i que, finalment, només una va ser traslladada fins a un centre hospitalari. 

