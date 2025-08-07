Incendis
Estabilitzat l'incendi forestal d'Alforja
Els Bombers mantenen nou dotacions terrestres en l'extinció
Els Bombers de la Generalitat han estabilitzat l'incendi de vegetació forestal d'Alforja, al Baix Camp. Nou dotacions terrestres, de les dotze que s'han activat inicialment, continuen treballant a la zona fins a l'extinció del foc.
L'incendi s'ha declarat a quarts de tres del migdia d'aquest dijous. El foc ha cremat amb baixa intensitat en la zona coneguda com les Barqueres, on hi ha diverses edificacions. La superfície afectada, no arriba als dos mil metres quadrats.