Gastronomia i música omplen Riudoms en la seva Fira de l’Avellana
Les demostracions de cuina, el vi, les xerrades sobre l’avellana i els concerts són protagonistes durant tres dies
La Fira de Riudoms –43a Fira de l’Avellana i 424a Fira de Sant Llorenç– torna aquest cap de setmana a l’entorn de l’escola Beat Bonaventura del municipi, on els visitants podran gaudir de fins a una quarantena d’activitats per a tots els públics.
La Fira de Riudoms 2025 es proposa fer gaudir els visitants des de tots els angles sensorials possibles, amb una programació posa a l’abast dels visitants activitats que estimulin la vista, l’oïda, l’olfacte el gust i el tacte. Com a exemple, hi trobarem l’entrada de la Fira, que serà un petit viatge que recorrerà tots aquests sentits.
Com en els darrers anys, la Gastrofira tornarà a ocupar el punt central de la Fira. Un espai dedicat a la gastronomia, on poder degustar menjar i beure de qualitat i proximitat, on gaudir de showcookings en directe i xerrades a càrrec de cuiners de prestigi, com la que oferirà la reconeguda Maria Nicolau dissabte al vespre. Tot maridat amb música i bon ambient. De fet, el producte de qualitat és un dels eixos principals de la Fira. Per aquest motiu, la inauguració anirà a càrrec de les paradistes de l’antic mercat municipal de Riudoms.
En vista de la bona rebuda aconseguida l’any passat, enguany es consolida l’aposta per l’activitat nocturna i s’ofereix activitat en unes hores més benèvoles amb la calor. Per aquest motiu torna La Fira de Nit: música en directe i DJs fins ben entrada la nit de divendres i dissabte per tal de poder gaudir d’un bon ambient mentre es fa una copa o es degusta bon menjar.