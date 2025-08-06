Urbanisme
Així serà la nova avinguda de Barcelona de Miami Platja
Es treballa també en els plecs del futur auditori Mestre Benaiges i la reordenació de l’illa de serveis de Mont-roig
L’Ajuntament de Mont-roig del Camp ha publicat aquest dimecres 6 d’agost la licitació de la tercera fase de les obres de reurbanització de l’avinguda de Barcelona de Miami Platja. Les empreses interessades poden presentar les seves ofertes fins al 9 de setembre.
Es tracta d’una obra de gran envergadura, amb un pressupost de 6.853.924 euros (IVA inclòs), que es preveu executar en un termini de dos anys. Tot i així, un dels aspectes que es valoren especialment en el procés de licitació és la reducció dels terminis d’execució per part de l’empresa adjudicatària, amb l’objectiu de minimitzar les afectacions i molèsties als veïns i veïnes de la zona.
Aquesta nova fase, que engloba les actuacions inicialment previstes per a la tercera i quarta fase del projecte contempla la transformació de l’avinguda Barcelona fins a l’avinguda de Maria Cristina, incloent-hi l’arranjament de la plaça de Tarragona i la connexió del bulevard amb el passeig Mediterrani a través de l’avinguda del Mar.
L’obra manté l’aposta per un model urbà més sostenible, amb la implantació de carrils bici, espais de passeig, prioritat per als vianants, nou enjardinament i mobiliari urbà, seguint l’estil de les anteriors fases 1 i 2. També es vol convertir la plaça de Tarragona en un espai de trobada i dinamització social, com a centre neuràlgic de Miami Platja, tot connectant el Parc Lilí amb el passeig de les cales i la futura via cívica.
El teatre auditori i la reordenació de l’illa de serveis de la zona esportiva
Paral·lelament a la licitació de les obres a Miami Platja, l’Ajuntament de Mont-roig del Camp està treballant en la redacció dels plecs per impulsar dues actuacions destacades al nucli de Mont-roig: el futur teatre auditori Mestre Benaiges i la reordenació de l’illa d’equipaments municipals de l’actual zona esportiva.
Pel que fa al teatre auditori, es preveu que tingui una capacitat per a unes 300 persones i que s’executi utilitzant materials naturals i sostenibles. Serà un espai clau per a l’activitat cultural de la nova illa d’equipaments que es vol reurbanitzar, a sota del carrer Aureli M. Escarré.
En una primera fase, aquesta illa inclourà una nova piscina municipal (l’actual es convertirà en un dipòsit soterrat per a aigües pluvials), un parc verd amb espai de jocs infantils i una nova plaça pública, que serà l’àgora entre el casal d’avis i el futur teatre auditori.
L’objectiu és reorganitzar l’espai entre els equipaments per fer-lo més funcional, inclusiu i atractiu. En una segona fase, es preveuen actuacions complementàries com la millora del camp de futbol, la renovació del velòdrom, la creació d’una nova pista d’estiu i una zona d’skatepark, pensades per ampliar l’oferta esportiva i d'oci del municipi.