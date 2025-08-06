Cultura
El FIM Cambrils viu una vetllada memorable amb una imponent posada en escena de Carmina Burana
Més de 170 cantaires de la Coral Verge del Camí i altres cors a l’escenari van contagiar al públic les emocions de la peça de Carl Orff
El Parc del Pinaret va viure ahir una vetllada memorable amb la interpretació del Carmina Burana de Carl Orff, a càrrec de la Coral Verge del Camí, sota la direcció d’Andreu Ferré. L’actuació, que va reunir més de 170 cantaires, dos pianistes, percussió i solistes, va retre homenatge a una de les obres més emblemàtiques del Festival Internacional de Música de Cambrils (FIMC), que enguany celebra el seu 50è aniversari.
Es tracta de la tercera vegada que la Coral canta aquesta peça al llarg del mig segle de trajectòria i ahir ho va fer acompanyada dels integrants de la Coral, a més del Cor participatiu FIMC 50; la Coral Jove Verge del Camí; els Cors Vivace i Vivace Cambra de l'Escola de Música de Cambrils, a més de la soprano Andrea Martí; d’Hugo Bolívar, Contratenor i del baríton Germán de la Riva acompanyats de Nexus Piano Duo, a més de les percussions de Barcelona tot sota la direcció d’Andreu Ferré.
Amb les grades plenes i un públic entusiasmat, la cantata va arrencar amb el contundent O Fortuna, després d’un pròleg íntim interpretat pel Nexus Piano Duo, a quatre mans, amb Mireia Fornells i Joan Miquel Hernández. A partir d’aquí, la música va fer un viatge per les passions humanes amb una coral impecable i uns solistes destacats: Andrea Martí, Hugo Bolívar i un Germán de la Riva especialment expressiu a In taberna quando sumus en el paper de borratxo.
L’espectacle imponent va finalitzar amb una llarga ovació dempeus al Parc del Pinaret davant de més de mil trescents espectadors. Amb una versió sòlida, viva i molt celebrada pel públic, la Coral Verge del Camí no només va oferir un concert memorable, sinó que va fer reviure l’essència d’aquelles primeres nits del festival al Parc Samà. Un homenatge carregat de música, emoció i memòria. Prèviament, al Village, Joan Marcià va oferir un concert pels assistents que van voler passar una estona abans del concert.
Avui, This is Michael
Avui, el FIM Cambrils continua amb l’espectacle This is Michael és molt més que un tribut: és una experiència immersiva que et transporta a través de l'extraordinària trajectòria de Michael Jackson, un dels artistes més influents de tots els temps. Una selecció internacional de ballarins, cantants i músics, amb una posada en escena espectacular per reviure el Rei del Pop a This is Michael.
Durant dues hores, el públic reviurà els grans èxits del Rei del Pop amb una posada en escena espectacular, coreografies mil·limètriques i interpretacions d'alt nivell que capturen l'essència única dels seus concerts. No hi faltarà el mític moonwalk ni els moments més icònics que han marcat generacions.
Amb un espectacle completament renovat, This is Michael torna més potent que mai per retre homenatge de dues hores a un llegat que continua inspirant el món sencer. Una cita imprescindible per a fans i curiosos, per vibrar amb la màgia i l'energia inoblidable de Michael Jackson, en directe.
L’obertura de portes serà a les 20h; a les 20:30h inici de la sessió amb Dj Galiano i village obert amb bar i foodtrucks previ a l’espectacle. En acabar el concert, l’espai village continuarà obert fins a les 2 de la matinada.