Festes
La Festa Major de Sant Roc arriba a l'Hospitalet de l'Infant: programa, actes i ubicacions
El municipi gaudirà del 13 al 17 d’agost d'una programació farcida d’activitats per a totes les edats
L’Hospitalet de l’Infant ja es prepara per viure una nova edició de la seva festa grossa, la Festa Major de Sant Roc 2025, que tindrà lloc del 13 al 17 d’agost amb una programació farcida d’activitats per a totes les edats.
La festa es caracteritza per la gran implicació de les entitats locals, un fet que ha permès organitzar més d’una seixantena d’actes. També destaca l’augment del nombre de penyes (sis més), que enguany arriben a un total de 45 (27 de joves i 18 de grans), una xifra rècord que reflecteix la vitalitat i la força d’aquesta celebració.
La regidora de Festes, Yolanda Marqués, ha volgut remarcat «la feina incansable de la Comissió de Festes de l’Hospitalet de l’Infant, l’Associació de Penyes i les més de quinze entitats locals que han fet possible un programa divers i per a tothom».
Marqués ha animat la ciutadania a «sortir al carrer, omplir les places i viure cada moment amb respecte, responsabilitat i alegria, perquè les festes són una oportunitat per enfortir els vincles que ens uneixen com a poble».
També ha tingut un missatge per als visitants: «Sant Roc és una festa oberta i acollidora. Tothom qui ens visita aquests dies pot sentir-se part d’aquesta celebració i viure-la amb la mateixa passió que ho fem nosaltres».
Esdeveniments destacats i novetats
Entre les activitats més destacades d’aquest 2025 hi ha:
- L’actuació infantil del grup Ambauka, que oferirà un espectacle familiar ple d’energia, valors i música que uneix tradició i modernitat. (dijous 14 d’agost, 19.30 h, a la Plaça Berenguer d’Entença).
- El 4t Festival Sènior Summer Live, amb el tribut a Raffaella Carrà “Hola Raffaella” i el concert de “Tribut Los Mejores” amb versions de El Canto del Loco, Estopa, Melendi i Fito & Fitipaldis (el dijous 14 d’agost, a les 23 h, a la Plaça Berenguer d’Entença).
- El retorn d’Hotel Cochambre, dins la seva gira del 25è aniversari, amb el seu inconfusible show de versions (dissabte 16, 23.30 h, Plaça Berenguer d’Entença).
- La recuperació de les havaneres amb el grup Mar Brava (dissabte 16 d’agost, a les 22 h, a la Plaça Coll de Balaguer).
- El concert de cloenda amb la banda local Windy Coast Band, que posarà el punt final a les festes (diumenge 17 d’agost, a les 23 h, a la Plaça Coll de Balaguer).
- Altres propostes destacades són el Más & Más Show Menéalo on Tour (dijous 14 d’agost, a les 00.30 h, a la Zona Penyes, ubicada al pati de l’Escola Mestral) i l’actuació del grup de versions Band-Idos (divendres 15 d’agost, a les 23.30 h, a la Zona de Penyes).
A més, el programa incorpora actes tradicionals com la fideuà popular, pujada a l’ermita de Sant Roc a peu i amb bicicleta, la 39a Nit del Foc, la 37a Trobada gegantera, la 42a Travessa al Port Nedant, l’homenatge als avis i àvies més grans i als socis i sòcies del Casal d’Avis que fan 80 anys aquest 2025, sense oblidar el gran castell de focs, que anirà a càrrec de la pirotècnia Dragon; i la fira d’atraccions al Passeig Marítim, oberta cada dia al passeig marítim, a partir del 12 d’agost, de 19 h a 02 h.
Un pregoner molt estimat
El pregó (el dimecres 13 d’agost, a les 19 h, a la Casa de la Vila) anirà a càrrec del veí Toni Valle Ruiz, que va ser conserge durant 25 anys de l’Escola Mestral de l’Hospitalet de l’Infant i, «va deixar una empremta inesborrable en tota la comunitat educativa per la seva amabilitat, dedicació i bon humor», tal com ha destacat l’alcaldessa, Assumpció Castellví. L’alcaldessa ha afirmat que «el Toni és una persona molt estimada pel poble que representa els valors de la festa: proximitat, alegria i comunitat».