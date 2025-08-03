Societat
Moisès Tarrés de Viladrau i la seva gossa Mel, guanyadors del Concurs de Gossos d'Atura a Prades
Onze pastors, entre ells dues dones, han participat en la 36ena edició de la competició
Prades ha acollit aquest cap de setmana el XXXVI Concurs Internacional de Gossos d'Atura el diumenge 3 d’agost al camp de futbol municipal on Moisès Tarrés, procedent de Viladrau, i la seva gossa Mel, una Border Collie de 5 anys han sigut els vencedors de la jornada. En segona posició ha quedat José Ramón García, d'Euskadi, i en tercera posició José María Pleguezuelos, de La Canonja.
Onze pastors amb els seus gossos han mostrat les seves habilitats en el control del ramat d'ovelles. La presència femenina ha tornat enguany amb dues pastores amb la Gemma Serra d'Avià i Mireia Colonques de Muntanyola. Els participants d’enguany provenen de Catalunya, Huesca, Aragó, Euskadi, País Valencià, Balears i França.
El públic aquest diumenge ha estat nombrós arribant a les 943 entrades venudes i 230 infants que tenen accés gratuït incloent una vintena de convidats d'un centre d'educació especial.
Com a anècdota de la jornada s'ha pogut veure a Juli Bayot del País Valencià fent una demostració amb tres gossos ensinistrats en tres idiomes diferents per a poder-los donar ordres independents a cadascun.
Per segon any consecutiu s'ha afegit la jornada de dissabte 2 d’agost amb un taller de llana a càrrec de Laia Aguilà de El Talleret del Clot a la Plaça Major i una mostra de l’ofici esquilant ovelles i tallant-lis les ungles. La jornada ha estat un èxit atraient una gran afluència de públic entre curiosos i participants als tallers.
Enguany com a novetat s'ha afegit al vespre un maridatge de vins i formatges a càrrec d'Esther Gurí del restaurant Casa Gurí de la Masó. Els formatges locals provenien de Capafonts, La Febró, Vimbodí i la Selva del Camp acompanyats dels vins del Celler Totò Marquès i del Celler Vega Aixalà.
Un concurs amb història
El concurs, que ja porta 36 edicions a l'esquena a Prades, es va iniciar l’any 1988 i s’ha anat celebrant el primer diumenge d’agost, exceptuant els anys de pandèmia. El concurs és un reconeixement al món del pastoreig en el qual cal recordar la feina dels pastors en la prevenció d’incendis ja que ajuden a mantenir els boscos netejant el sotabosc.
Funcionament del concurs
El concurs consta de dues proves en les quals es premia l’obediència del gos. El gos ha de fer un pas de banderes i conduir el ramat des del punt d'inici fins davant del pastor, intentant que passi per la Portella. Posteriorment el ramat ha de quedar quiet dins del cercle i el pastor ha de treure l'esquella d'una ovella del ramat procurant que la resta del ramat quedi dins el cercle.
Finalment el pastor anirà caminant cap a la mànega amb el ramat darrere i s’ha d'aconseguir que entri tot el ramat al corral i tancar la porta. En la segona prova, els pastors més ben qualificats hauran de recollir el ramat del punt d'inici, portar-lo davant seu i anar al corral fent entrar i sortir les ovelles.