Apareixen els cadàvers d'un home i el seu gat en una platja de Cambrils
La víctima duia una motxilla plena de pedres, mentre que a l'altra es trobava el cos de la seva mascota
Un home ha aparegut mort a la desembocadura de la Riera de Riudecanyes aquest diumenge al migdia. Segons explica ElCaso.com i ha pogut confirmar Diari Més, es tractaria d'un habitant de Cambrils, que duria en una motxilla un gat, també mort, mentre l'altra estaria carregada de pedres.
Els fets haurien tingut lloc aquest migdia, al voltant de dos quarts de dues, i el cadàver hauria estat descobert per una parella que practicava paddle surf. Aquesta hauria alertat els serveis d'emergència, i fins al lloc dels fets s'haurien desplaçat la Policia Local de Cambrils, els Mossos d'Esquadra, i la Guàrdia Civil, que s'està fent càrrec de la investigació.
Segons informa ElCaso.com, la víctima portaria entre vuit i deu hores morta quan va ser albirada, i el gat que duia a una de les motxilles es tractaria de la seva mascota.
Actualment, encara s'estan investigant els fets, i la Guàrdia Civil estaria intentant determinar si es tracta d'un suïcidi.