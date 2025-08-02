Música
Chicuelo i Mezquida captiven Cambrils amb una fusió vibrant de jazz, flamenc i músiques del món
L’escenari del parc del Pescador va acollir ahir a la nit el primer dels tres concerts programats en aquest espai en aquesta 50ena edició del FIMC
Ahir a la nit, el Festival Internacional de Música de Cambrils va viure un dels moments més màgics d’aquesta edició amb l’actuació del pianista Marco Mezquida i el guitarrista flamenc Chicuelo, que van tornar a unir el seu talent en un projecte únic: Del alma.
Acompanyats del percussionista reusenc Paco de Mode, van presentar aquest nou treball discogràfic, una autèntica travessia musical on es fonen el jazz, el flamenc, la música clàssica, el pop i les músiques del món. Del alma és un viatge sonor que abraça buleries, rumbes, guajires, tanguillos i balades amb essències funk i influències brasilenyes.
Un concert trepidant, amb segell propi, brillant i ple de matisos, que va captivar un públic absolutament entregat i que va acabar dempeus demanant un bis. La complicitat entre els músics es va fer evident des del primer acord, amb una posada en escena on la creativitat, la passió i l’equilibri entre sensibilitats musicals van confluir en perfecta harmonia.
L’obra reafirma la connexió artística i espiritual entre Chicuelo i Mezquida, que des del 2017 construeixen una proposta única, emocionant i d’altíssima qualitat. El concert, també va tenir lloc per a les reivindicacions així, Mezquida va explicar que ‘La balada del far dels desitjos’ inspirada a un far de Menorca la dedicaven al poble palestí.
«En un món de bojos desitgem que tinguin pau», va apuntar. Una nit per recordar, plena de sentiment i virtuosisme, que confirma Del alma com una de les fusions més poderoses i originals de l’escena musical actual.
Dissabte i diumenge, més activitat
Avui dissabte, el FIM Cambrils continua amb noves propostes musicals al Pinaret i aquesta nit tornarà a vestir-se de gala amb una vetllada dedicada al soul i el blues amb una doble sessió amb The Amy Winehouse Band (22:30h), acompanyat del grup teloner The Winesoul ( 21h). L’obertura de portes al Parc del Pinaret tindrà lloc a les 20h i a dins es disposarà de servei de bar i food trucks.
Demà diumenge serà el torn de la mallorquina Maria del Mar Bonet (diumenge 3 d'agost, 22h) amb les entrades totalment exhaurides.