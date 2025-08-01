Societat
Cambrils recupera la Casa del Mar per albergar un centre per persones amb discapacitat
L’equipament serà gestionat per l’entitat APRODISCA i donarà servei a una quinzena d’usuaris
Cambrils ja disposa de l’edifici de la Casa del Mar al complet. Tot i que l’immoble alberga el casal d’avis en les seves primeres plantes, la resta estava en desús des que va desaparèixer el consultori mèdic de l’Institut Català de la Salut.
La Tresoreria General de la Seguretat Social, propietària de l’espai, ha cedit l’immoble al municipi durant vint-i-cinc anys per tal de destinar-lo als serveis ocupacionals. L’adscripció, que es va acceptar el passat 21 de juliol, serà efectiva a partir d’avui. Concretament, a la segona, tercera i quarta planta s’ubicarà un centre de dia de teràpia ocupacional, inserció i altres activitats per al desenvolupament personal de les persones amb discapacitat intel·lectual.
L’activitat serà gestionada per l’entitat APRODISCA, qui comptarà amb el permís d’ús de l’espai durant quatre anys. L’entitat presta actualment aquest servei al Centre Cultural Municipal de manera provisional i esperen poder traslladar-se a la Casa del Mar aquest mateix setembre. L’adequació de l’immoble també anirà a càrrec de l’entitat.
Mar España, regidora de Benestar Social, apunta que el trasllat suposarà «una millora d’espai i unes condicions aptes» per aquesta activitat. Es calcula que l’espai donarà servei a uns 15 usuaris. D’aquesta manera, les persones usuàries podran gaudir del servei a prop de casa seva i evitar desplaçaments a Reus o Tarragona.
Oliver Klein, alcalde cambrilenc, remarca la «satisfacció» de recuperar per a la ciutadania un edifici «molt conegut», especialment per la gent del barri del Port. Abans d’acollir el CAP, l’immoble havia estat fet servir pels pescadors del municipi on feien «els seus números», tal com relata l’alcalde.«És una fita històrica que hem reivindicat durant molts anys», remarca Klein.
Ara, amb el centre de dia i el casal d’avis, propietat de la Generalitat, tot l’edifici tindrà un ús social. Klein avança que «en un futur» la vocació de l’Ajuntament és poder gaudir de tot l’edifici.
La Casa del Mar, que forma part del patrimoni de la Seguretat Social, va ser adquirit el maig del 1986, va ser utilitzat per l’Institut Social de la Marina (ISM) fins al novembre de 2022. Les superfícies adscrites són 218 m² de la segona planta, 231 m² de la tercera i 167 m² de la quarta, a més de 42 metres quadrats de terrassa.
La planta més alta també disposa d’una cuina equipada i hi ha un ascensor que permetrà el desplaçament de persones amb mobilitat reduïda. Això sí, s’haurà d’adaptar un bany pels usuaris.