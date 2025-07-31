Música
Queralt Lahoz obre la 50a edició del Festival Internacional de Música de Cambrils
Fins el 10 d'agost una dotzena d'artistes ompliran diferents espais de la ciutat
La fusió de Queralt Lahoz i les cançons del seu nou disc 9:30 PM han obert aquest dimecres al vespre la 50a edició del Festival Internacional de Música de Cambrils (FIMC). Ha estat un concert gratuït davant del port esportiu que ha reunit més d'un miler de persones i que representa l'inici d'un certamen que s'allargarà fins el 10 d'agost i pel qual hi passaran una dotzena d'artistes en cinc espais diferents de la ciutat.
Alguns dels concerts programats, com el de Lax'n'Busto o Maria del Mar Bonet, ja han exhaurit entrades. Per commemorar el mig centenar d'edicions l'organització ha apostat per artistes locals com el Quintet Montsant i artistes de diferents gèneres com el rock, soul o clàssica.
Els codirectors artístics del festival, Isaac Albesa i Xavi Fortuny, han apostat per una dona, catalana i festiva per donar el tret de sortida d'enguany. «Queralt Lahoz ve del flamenc però ara la podem situar dins de la música urbana perquè barreja hip-hop, jazz, funky i flamenc. Tot el públic s'hi pot sentir còmode; hi ha molts estrangers, segur que els agradarà i també servirà per posicionar el festival i que la gent tingui curiositat pels artistes que tindrem», ha apuntat Albesa minuts abans de l'espectacle.
Pel certamen hi passaran també el jazz de Chicuelo i Marco Mezquida, el soul de The Amy Winehouse Band -la formació que acompanyava la difunta diva del gènere- o el rock de El Drogas. Entre les propostes també destaca This is Michael, on una selecció internacional de ballarins, cantants i músics faran reviure els grans èxits del «rei del pop»; i Laura Simó & Francesc Capella Trio, que interpretaran peces de musicals de Bernstein com West Side Story. Així mateix, també actuaran Nil Moliner i Ladinamo, que farà un concert itinerant des del parc del Pescador aquest dijous.
Mig centenar d'edicions
Paral·lelament, per les 50 edicions s'ha volgut rememorar l'origen del festival, amb una clara aposta per la música clàssica. En aquest segment destaca l'actuació que farà la Coral Verge del Camí al parc del Pinaret on interpretaran Carmina Burana, acompanyats d'altres corals i músics. Seran més d'un centenar de cantaires, des de veus blanques fins a solistes. «Fer 50 anys t'obliga a fer una mirada enrere, a pensar en els principis i en com es va iniciar», ha indicat Fortuny. En clàssica també hi haurà el Quintet Montsant i la lírica d'Ainhoa Arteta.
El codirector ha expressat que «la idea inicial ha anat evolucionant, amb molta gent que ha posat el seu gra de sorra perquè el festival vagi agafant una trajectòria». Entre tots els concerts confien en arribar als 20.000 espectadors.
Fortuny ha destacat que el de Cambrils és el festival amb més trajectòria del sud de Catalunya i ha considerat que «hauria de ser un punt de referència obligat per qualsevol a qui li agradi la música». Finalment, Albesa ha apuntat que en el primer any que han assumit col·legiadament la direcció artística volen «assolir fites importants» per tal que la ciutat i el Camp de Tarragona «es mereixen tenir un festival de primer nivell».