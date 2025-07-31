Societat
Prades ho té tot a punt per al Concurs de Gossos d'Atura
Més d'una desena de pastors participaran amb presència femenina
El Concurs Internacional de Gossos d’Atura a Prades torna aquest cap de setmana amb la 36a edició aquest cap de setmana. Les activitats s’iniciaran el dissabte 2 d’agost amb una mostra d’oficis, tallers i degustacions relacionats amb el pastoreig i el diumenge 3 d’agost serà el torn del concurs.
Dissabte a partir de les onze del matí fins les vuit del vespre es podrà realitzar un taller de llana gratuït a càrrec de Laia Aguilà a la plaça Major. Els visitants tindran també l’oportunitat de veure com esquilen ovelles de forma tradicional.
A les vuit del vespre serà el torn del maridatge de vins del celler Totò Marquès i el celler Vega Aixalà i formatges de Capafonts, la Febró, Vimbodi i la Selva del Camp a càrrec de l’Esther Gurí, propietària del restaurant Casa Gurí de la Masó, al Jardí del rector. Les places per al maridatge seran limitades i es podran adquidir les entrades a l’Oficina de Turisme per 23 euros.
El diumenge 3 d’agost a dos quarts de nou del matí s’obriran les portes del camp de futbol municipal per a qui vulgui esmorzar de brasa. A les onze engegarà el concurs en el qual més d’una desena de pastors amb els seus gossos hauran de mostrar les seves habilitats en el control del ramat d’ovelles. Enguany els pastors provenen del territori català, País Valencià, Euskadi, Aragó, Balears i França entre els quals hi participen dues dones.
Les entrades pels espectadors es poden adquirir a l’accés al camp de futbol per cinc euros el mateix dia i qui vulgui l’esmorzar de brasa el podrà adquirir també per 5 euros.
Els participants confirmats són:
- José Maria Pleguezuelos – La Canonja (Catalunya)
- Moisès Tarrés – Viladrau (Catalunya)
- Mireia Colonques – Muntanyola (Catalunya)
- Gemma Serra – Avià ( Catalunya)
- Víctor García – Lliçà d’Amunt (Catalunya)
- Juli Bayot – Ares del Maestrat ( País Valencià)
- Miquel Adrover – Felanitx (Illes Balears)
- Paul da Silva ( França)
- José Escaño – La Muela (Aragó)
- José Ramón García – Sodupe (Euskadi)
- Arnau Requesens – L’Albiol (Catalunya)
El Concurs es va iniciar l’any 1988 i s’ha anat celebrant el primer diumenge d’agost, exceptuant els anys de pandèmia. El concurs és un reconeixement al món del pastoreig en el qual cal un reconeixement a la feina dels pastors en la prevenció d’incendis ja que ajuden a mantenir els boscos netejant el sotabosc.