Música
Queralt Lahoz inaugura avui les ‘noces d’or’ del FIMC cambrilenc
Dos concerts gratuïts donaran el tret de sortida al certamen que s’allargarà fins al 10 d’agost
El Festival Internacional de Música de Cambrils (FIMC), arrenca avui al Port amb un concert gratuït de l’artista catalana Queralt Lahoz a partir de les 22 hores. El certamen arriba d’una manera molt especial, celebrant mig segle d’història amb una programació que mira als orígens (1974), però que també respira contemporaneïtat i compromís.
Del 30 de juliol al 10 d’agost, Cambrils es convertirà en l’epicentre musical del sud de Catalunya amb una proposta que recupera l’essència inicial del festival –amb una presència significativa de la música clàssica i l’òpera– però que també integra grups internacionals, estatals i catalans de primer nivell d’estils ben diversos com el pop, el rock, la cançó d’autor, el soul, el jazz o el flamenc.
La programació d’aquest festival l’integren els concerts de Nil Moliner, Lax’n’Busto, Ainhoa Arteta, el musical internacional This is Michael, El Drogas, The Amy Winehouse Band (amb els teloners The Winesoul), Chicuelo & Marco Mezquida, Maria del Mar Bonet, Carmina Burana, Quintet Montsant, Laura Simó & Francesc Capella Trio, Queralt Lahoz i LaDinamo. Encara es poden comprar entrades pels diferents concerts, excepte per la cloenda del festival: els Lax’n’Busto que fa un mes que van esgotar les entrades.
Festival descentralitzat
Per segon any consecutiu, el festival descentralitza la seva activitat musical, portant-la a diversos espais emblemàtics del municipi. El Port de Cambrils acollirà dos concerts gratuïts, avui amb Queralt Lahoz i demà amb LaDinamo, que portarà el seu espectacle itinerant i festiu qui faci les delícies del públic.
També s’hi sumen dos grans escenaris per a concerts de mitjà i gran format. D’una banda, el Parc del Pescador amb tres sessions programades: la mallorquina Maria del Mar Bonet (diumenge 3 d’agost); l’actuació de jazz i al flamenc mediterrani amb Chicuelo & Marco Mezquida (1 d’agost) i el soul i el blues amb una doble sessió amb The Amy Winehouse Band (2 agost, 22.30 hores), acompanyat del grup teloner The Winesoul (2 d’agost, 21 hores).
L’espai principal sobre el qual gira l’activitat del FIMC és el Parc del Pinaret, on hi ha reservats els concerts més multitudinaris (del 5 al 10 d’agost).
A més, per tal d’oferir un plus als espectadors s’ha muntat un Village que inclou foodtrucks per poder sopar amb una oferta gastronòmica de qualitat i a l’hora viure una experiència musical complementària que obrirà portes cada vespre a les 20 hores i on s’instal·larà una graderia per gaudir d’actuacions en directe abans dels concerts.