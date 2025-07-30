Municipal
L’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant posarà a la venda 10 parcel·les municipals
Els terrenys, ubicats en diferents punts de l’Hospitalet de l’Infant, es posaran a la venda mitjançant concurs públic
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant va aprovar inicialment, en la sessió del 24 de juliol, l’expedient per vendre 10 parcel·les de titularitat municipal mitjançant concurs públic.
Aquests terrenys formen part del Patrimoni Municipal de Sòl i Habitatge i s’alienaran d’acord amb el plec de clàusules administratives i la documentació tècnica que regula el procés.
Les 10 parcel·les que són objecte d’aquest expedient d'alienació de bens immobles que formen part del patrimoni públic de sòl i habitatge, estan situades al nucli de l’Hospitalet de l’Infant a: avinguda de la Via Augusta 137-139; carrer del Ferrocarril 6, 8 i 10; carrer del Ferrocarril 12 amb carrer del Forat Negre 5; carrer del Migjorn 45; carrer de Miquel Barceló 6; carrer de Salvador Dalí 11 amb carrer de Marià Fortuny 12; carrer de Salvador Dalí 13; i carrer de Salvador Dalí 15 amb carrer d’Isidre Nonell 11.