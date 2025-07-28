Municipal
Mont-roig emprendrà accions legals contra un DJ per incitació a l’odi durant les festes de Miami Platja
Des del consistori asseguren que el professional va proferir greus insults contra les autoritats de l’Estat
L’Ajuntament de Mont-roig del Camp ha condemnat rotundament els fets ocorreguts la matinada d’aquest dissabte durant una sessió musical en el marc de la Festa Major de Santa Jaume de Miami Platja. Segons expliquen en un comunicat, durant l’actuació durant la Festa Blanca, el DJ Ruben Romero va proferir greus insults contra les autoritats de l’Estat, amb comentaris que el consistori considera «clarament constitutius d’un delicte d’incitació a l’odi». A més, segons diversos testimonis presents al lloc dels fets, «el DJ va incitar el públic assistent a sumar-se als càntics ofensius», un comportament que va generar malestar entre molts dels presents.
Segons ha declarat l’alcalde del municipi, Fran Morancho, «l’Ajuntament de Mont-roig del Camp no pot permetre que en un espai d’oci, de festa i de complicitat entre els joves del municipi es facin aquest tipus de comentaris, que clarament són una incitació a l’odi. Per això s’ha decidit interposar accions legals contra aquesta persona». L’alcalde ha afegit que «ens trobem en un moment en el qual s’estan vivint constants atacs a la convivència, al respecte i als valors fonamentals, i des d’una institució com la nostra, no podem ser còmplices d’aquest tipus d’accions».
L’Ajuntament presentarà una denúncia per un possible delicte d’incitació a l’odi, recollit a l’article 510 del Codi Penal, i que posa els focus en aquells que fomentin o promoguin l’odi, la discriminació o la violència per motius d’ideologia, raça, identitat, sexe o altres condicions personals o socials.
Finalment, el consistori lamenta profundament que aquests fets hagin tingut lloc en un acte festiu i reitera el seu compromís amb la voluntat de fomentar un entorn on la convivència pacífica i el respecte mutu siguin pilars de totes les activitats públiques al municipi.