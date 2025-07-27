Successos
Mor un motorista en un xoc amb un turisme a Montbrió del Camp
El conductor del cotxe, que ha donat negatiu en drogues i alcohol, ha estat detingut per homicidi imprudent
Un motorista ha mort aquest diumenge en un xoc amb un turisme a Montbrió del Camp, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. El conductor del cotxe, que ha donat negatiu en drogues i alcohol, ha estat detingut per homicidi per imprudència greu.
Segons ha pogut saber l'ACN, el cotxe s'hauria saltat un stop i hauria envestit la motocicleta que conduïa la víctima mortal. L'avís de l'accident ha arribat quan faltaven cinc minuts per les dues del migdia d'aquest diumenge, en què s'alertava d'un xoc entre un cotxe i una motocicleta al punt quilomètric 10,8 de la carretera T-310.
A causa de l'incident, s'ha tallat un dels carrils de la via i es dona pas alternatiu. Fins al lloc dels fets s'han desplaçat efectius del Servei d'Emergències Mèdiques i Mossos d'Esquadra.
Amb aquesta víctima són 87 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes aquest any.