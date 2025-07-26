Diari Més

Extingit un incendi de vegetació a la TV-3141 de Cambrils

El foc, empès pel vent de marinada, ha cremat matolls i plàstics i ha requerit la intervenció de cinc dotacions dels Bombers

Imatge del 112 al lateral d'un vehicle de Bombers.

Els Bombers de la Generalitat han extingit aquest dissabte a la tarda un incendi de vegetació que ha afectat una zona propera a la carretera TV-3141, al terme municipal de Cambrils. L’avís s’ha rebut a les 17.36 h i el foc s’ha donat per controlat cap a les 18.30 h i extingit completament al voltant de les 19 h.

L’incendi, empès pel vent de marinada, ha cremat matolls i diversos elements plàstics, i els efectius han treballat al voltant d’una hectàrea de terreny. 

Fins a cinc dotacions terrestres dels Bombers han estat mobilitzades per apagar-lo. El foc no ha causat danys personals ni ha afectat cap infraestructura i ja es considera totalment extingit.

