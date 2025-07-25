Societat
Malestar a Prades per la retirada sobtada de l’estelada del campanar
Mn. Pellicer defensa que la decisió ve de l’Arquebisbat
El Moviment Social Prades per la Independència ha denunciat públicament la retirada de l’estelada que des de l’any 2012 onejava al campanar de Santa Maria la Major de Prades, una acció que consideren «sobtada» i injustificada. Segons aquest col·lectiu, que agrupa veïns, estiuejants i amics del poble compromesos amb la causa independentista, la bandera no havia generat mai cap conflicte ni entre els habitants ni entre els visitants.
La decisió de retirar-la ha estat comunicada pel rector J.S. Pellicer mitjançant un escrit a l’eAgora, el canal municipal, on explica que l’Arquebisbat de Tarragona ha ordenat la retirada davant «reiterades denúncies» i «advertiments». El mossèn hi afegeix que la mesura no respon a un criteri personal ni polític, sinó que busca preservar la convivència i la neutralitat de la parròquia.
Tot i així, el moviment denuncia que no hi ha constància d’un comunicat oficial del Bisbat al consistori, i consideren que la pressió ha vingut de fora del poble. Per expressar el seu malestar, estan impulsant accions reivindicatives, com ara penjar estelades als balcons per visibilitzar el rebuig ciutadà i defensar el dret a l’expressió col·lectiva.