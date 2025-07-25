Economia
Green Enterprise construirà una planta per recuperar residus no reciclables a la Selva
La posada en marxa de les instal·lacions generarà 20 llocs de treball directes i més de 40 indirectes
Green Enterprise ha aconseguit 224 milions d'euros de finançament per construir a l'estat espanyol cinc plantes de recuperació de residus no reciclables, una de les quals a la Selva del Camp (Baix Camp). L'empresa ha signat un acord amb el Banc Europeu d'Inversions (BEI) i el Santander per disposar dels recursos per a les cinc instal·lacions que, segons ha anunciat, estaran operatives entre els anys 2026 i 2029.
Les plantes projectades pretenen oferir una solució tecnològica per tractar i reciclar la fracció resta: residus sòlids industrials, urbans, biomasses i fangs per evitar la seva incineració o enviament a abocadors. Ho pretén fer a través d'un procés de piròlisi, per transformar aquests materials en «productes d'alt valor afegit».
Les plantes tindran una capacitat conjunta de tractament que superarà les 200.000 tones anuals. Els residus seran transformats en oli pirolític, el residu carbonós resultant així com altres materials reutilitzables per a la indústria, un fet, segons Green Enterprise, que ajudarà a «l'economia circular i reduir emissions de CO2».
A banda del de la Selva del Camp, els altres projectes finançats s'ubicaran a Muel (Saragossa), San Cristóbal de Entreviñas (Zamora), Madridejos (Toledo) i As Somozas (A Coruña). Aquiestes dues últimes es troben en la fase final de construcció i es podrien posar en marxa durant 2026. Segons l'empresa, la posada en marxa de cadascuna de les instal·lacions generarà 20 llocs de treball directes i més de 40 indirectes.