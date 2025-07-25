Serveis
Cambrils crea una zona d’estacionament exclusiu per a autocaravanes al Corralet
El consistori ha reduït les dimensions de les places de zona blava i taronja dels carrers transversals per evitar l’estacionament indiscriminat d’aquest tipus de vehicles fora de l’espai indicat
L’Ajuntament de Cambrils obrirà dilluns una zona d’estacionament exclusiu per a autocaravanes al Corralet 2, que actualment ja funciona com a aparcament dissuasiu. El consistori, a través de l’empresa municipal Aparcam, ja ha senyalitzat els accessos d’aquesta àrea situada davant de la residència Colisée Cambrils, amb una capacitat per a un centenar d’autocaravanes, que de moment serà gratuïta i no disposarà de serveis.
L’obertura d’aquesta zona d’estacionament d’autocaravanes implicarà la prohibició d’aparcar en altres zones de la resta del municipi. Amb l’objectiu d’evitar l’estacionament descontrolat d’aquest tipus de vehicles per tota la vila, la Policia Local i Aparcam ja han modificat les línies de pintura per reduir la llargada de les places de zona blava i zona taronja dels carrers transversals, adequant-los a les dimensions d’un turisme. D’aquesta manera, els vehicles que sobrepassin la delimitació de l’estacionament podran ser denunciats, tal com preveuen les ordenances municipals.
A més, en els propers dies també s’instal·laran senyals informatives sobre la nova àrea als accessos principals del municipi, així com senyals específiques de prohibició en els llocs més conflictius.
L’any passat l’Ajuntament de Cambrils ja va prendre algunes mesures per impedir o dificultar l’estacionament d’autocaravanes a les zones més concorregudes de ponent i llevant, com ara la reducció de l’amplada de les places o la substitució de zones taronges per blaves per escurçar les estades.
El regidor de Seguretat i Mobilitat, Antonio Martínez, ha explicat que l’Ajuntament no vol eliminar aquest tipus de turisme que cada vegada compta amb més adeptes però sí que és necessari regular i ordenar l’estacionament d’autocaravanes perquè poden causar molèsties al veïnat i visitants pels sorolls, la grandària, l’ocupació excessiva de l’espai públic o l’impacte visual que suposen quan es concentren a primera línia de mar.
El regidor també ha puntualitzat que la nova àrea exclusiva per a autocaravanes és d’estacionament i però no d’acampada, i no s’hi permet l’entrada d’altres vehicles com cotxes o autobusos. En canvi, el solar del Corralet 1, a l’altra banda del camí del Corralet, seguirà operatiu com a aparcament de turismes.
Cal recordar que amb aquest mateix objectiu de resoldre els problemes de manca d’estacionament, la semana passada l’Ajuntament de Cambrils també va iniciar les obres d’ampliació de l’aparcament dissuasiu de la Fontcoberta.