Riudecanyes enceta les seves festes de Sant Abdó i Sant Senén

Els veïns i veïnes de Riudecanyes comencen aquest dijous els cinc dies de festa dedicats als seu patrons, Sant Abdó i Sant Senén, una parella de màrtirs amb una llarga tradició de patronatge a Catalunya donat que, al costat de Sant Galderic, van ostentar durant segles la protecció dels llauradors i els pagesos.

Més enllà de l’origen religiós de la celebració, l’essència festiva de les jornades se sustentarà en les activitats de caire tradicional i popular, destacant les activitats de foc que habitualment han marcat la festa major riudecanyenca. En aquesta línia, demà divendres al vespre es farà el primer correfoc del cap de setmana, en el qual hi prendran part les formacions infantils dels diables de les Borges del Camp, de la COCA de Constantí i els deixebles dels Alrinachs locals. Tot plegat serà el preludi dels versots que s’oferiran a les 22 h, així com del correfoc de les colles adultes, a partir de les 22.30 h. Als diables de les Borges i al Alrinachs locals s’hi afegiran els Diables Calents i Cornuts d’Arbeca. Després d’aquesta arrencada a màxima temperatura serà el torn del pregó que oferiran el Grup de Dones de Riudecanyes, les quals seran també les encarregades d’encendre la tronada en honor a Sant Abdó i Sant Senén. La primera gran nit de festa major es tancarà amb el ball de l’orquestra Welcome Band.

El dissabte es viurà el dia central de la celebració, amb l’ofici religiós, la cercavila, el sopar del jovent i el concert i ball amb l’orquestra Vancouver, a més de la sessió de Dj Luke. Finalment, el diumenge se centrarà en la diversió per a tots els públics, primer amb els jocs de ‘Gil Ratataplam’ i després amb l’activitat d’obstacles ‘Wipe Out’. La nit es completarà amb el musical Mamma Mia i un espectacle de beat box i circ.