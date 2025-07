La memòria d’un festival que ha fet història

Publicat per Cristina Serret Creat: Actualitzat:

El Festival Internacional de Música de Cambra de Cambrils (FIMC) va ser fundat el 1974. Han passat, doncs, més de cinquanta anys des que aquell municipi que no arribava als 15.000 habitants va posar-se en el mapa impulsant un festival de música clàssica pioner, no només a Catalunya –llavors només se’n celebrava a Porta Ferrada i Cadaqués–, sinó també a la resta de l’Estat.

Per celebrar l’efemèride i, sobretot, recollir i documentar la història del FIMC, l’Ajuntament de Cambrils ha publicat el llibre Festival Internacional de Música de Cambrils. Mig segle d’història i cultura, escrit per Andreu Dalmau.

El volum està estructurat en cinc capítols o etapes que repassen des de la gènesi del certamen a la popularització, passant per les dificultats econòmiques o l’externalització de la gestió. Resulta especialment interessant la primera part del llibre, que recull els fets més remots i, probablement, més desconeguts per al gruix del públic que ha conegut el festival en l’època contemporània. «Descobrir en profunditat com van ser els inicis ha estat molt divertit», admet l’autor, que explica que «el FIMC va començar com un festival de música clàssica –més concretament, música de cambra– que va sorgir per iniciativa popular amb el suport de l’Ajuntament d’aleshores, que ni tan sols era un ajuntament democràtic».

El seu treball també ha servit per retre homenatge a qui va impulsar de manera clara la iniciativa: José María Redondo, Àngel Recasens i la Coral Verge del Camí. «La Coral es va fundar el 1963 i el seu director, Àngel Recasens, era un gran pedagog i un gran músic. Hi havia aquest xup-xup perquè una iniciativa així sorgís, però faltava una espurna». Aquesta espurna, explica l’Andreu, va ser José María Redondo, «un sevillà que arriba a Cambrils i sent aquesta connexió musical amb Recasens i la Coral. Redondo és qui té els contactes per portar tots els músics de fora».

Un aspecte destacat del llibre és la documentació gràfica, ja que s’hi mostren nombroses imatges dels cinquanta anys d’història, amb fotografies que mostren curiositats com els primers escenaris. Per a la primera edició, explica l’Andreu, Josep Maria Recasens (germà de l’alcalde Lluís Recasens) va idear la famosa petxina, coneguda com La concha, que més tard seria substituïda per un altre element decoratiu en forma de vano. «Quan preguntava a la gent gran què recordaven del principi del festival molts coincidien a assenyalar El Parc Samà i La petxina», confirma l’autor.

Quant a les dates clau de la història del festival, l’Andreu subratlla entre altres la representació de Carmina Burana el 1977: «Va suposar la primera explosió de popularitat del festival. Fins llavors hi havia anat gent especialitzada, però aquell any hi ha els primers concerts gratuïts i molta gent del poble descobreix la música clàssica».

El llibre es presentarà aquest dimecres, a les 20 h, a l’Hotel Sol Port Cambrils, amb la presència de l’alcalde Oliver Klein, l’autor i diverses persones vinculades al festival en aquests 50 anys.